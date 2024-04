'Mesmo com a casa contra mim, não desisti', diz Davi após vitória no BBB 24

Davi conversou com Ana Clara logo após ser consagrado campeão do BBB 24 (Globo) e conquistado o prêmio de R$ 2,92 milhões e um carro zero quilômetros.

O que aconteceu

Ana Clara perguntou sobre como o baiano estava se sentindo com a vitória: "Eu me esforcei muito. Lutei 100 dias, sem parar. Não desacelerei, meti o pé. Meti marcha, fui para cima. Estava na expectativa de ser campeão."

Toda a minha luta, toda a minha garra. Toda a minha confiança, minha determinação. Minha garra de vir para cima do jogo e não parar em nenhum momento. Mesmo quando toda a casa estava contra mim, eu não desisti. Davi

Davi disse que não esperava as sequências de acontecimentos no confinamento: "Eu nem sonhava. Foi muito além do normal, ultrapassou barreiras."

Estou sem palavras para descrever o povo brasileiro que apostou e investiu no meu sonho, que acreditou em mim em todos os momentos. Em nenhum momento do jogo eu deixei de me entregar. Muito obrigado a cada um de vocês que votaram, torceram e acreditaram no meu sonho. Rumo a medicina! Davi

Enquete UOL BBB 24: o que fez Davi ser o campeão da edição? Resultado parcial Total de 620 votos 7,74% Rivalidade com Wanessa Camargo 19,68% Tretas com quase toda a casa 28,87% Jogar mais com razão que emoção 36,61% Pensar no jogo e não na fama 4,84% Manter suas alianças 2,26% Entrar pelo Puxadinho Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 620 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

