BBB 24: Deniziane ou Isabelle? Numeróloga faz previsão do futuro de Matteus

Antes da final, Isabelle e Matteus conversaram sobre o futuro do casal após o BBB 24 (Globo) e fizeram promessas de conhecer a "terra natal" um do outro.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

"Isso vai render horrores", avaliou Bárbara Saryne no Central Splash de ontem (16). "As marcas que fiquem ligadas, porque vai dar pra fazer muita publicidade em cima dessa viagem de Matteus para Parintins e Isabelle, se for conhecer o Alegrete".

Apesar do encontro render, Saryne diz que o que desperta maior curiosidade no pós-BBB é a reação que Matteus terá perante as duas torcidas conflitantes, dos romances com Deniziane e com Isabelle. "Quero muito ver como o Matteus vai sair dessa saia ajusta. Vai ser pedindo desculpas?", disse.

A numeróloga Vanessa Huerta também comentou, durante o programa, sobre a possibilidade do romance com Isabelle continuar após o reality. "Ele e Isabelle estão em um momento muito importante dentro da relação", avaliou.

"Matteus está num ano muito voltado para relacionamento, para a família", avaliou. "É um trimestre de namoro, casamento… Existe aí uma pessoa que entra na vida dele. E Isabelle, entre os 28 e 37 anos, tem uma característica dentro do mapa dela que entra um grande amor — não sei se é o Matteus, mas existe um 'beat' bem bom entre os dois".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Enquete encerrada Total de 2761245 votos 67,84% Davi 23,33% Matteus 8,83% Isabelle Votar de novo Total de 2761245 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash

undefined