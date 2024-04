Perseguição, quase desistência e treta com a casa: Davi é campeão do BBB 24

Davi Brito é o campeão do BBB 24 (Globo). O baiano recebeu 60,52% dos votos na disputa contra Matteus (24,5%) e Isabelle (14,98%). Davi leva o prêmio de R$ 2,92 milhões e um carro 0km.

Além disso, ele ganhará um documentário sobre a sua vida na Globoplay. A final recebeu 259.907.556 e foi a maior votação da temporada.

Perseguição, quase desistência e treta com a casa toda: a passagem de Davi até a vitória do BBB 24

BBB 24: Davi e MC Bin Laden protagonizam treta no Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

Puxadinho. Davi e Isabelle foram os mais votados pelo público do Puxadinho e se juntaram ao elenco principal, somando mais de 60% dos votos cada um.

Aliança com Isabelle. Eles entraram juntos no reality show e desenvolveram um forte laço. Tiveram alguns atritos, mas sempre acabavam se reconciliando. Isabelle ainda resistiu quando muitos brothers tentaram alertá-la para se afastar de Davi. Ela chegou a romper a aliança com o brother e se recusou a combinar voto com ele em alguns momentos, mas manteve a amizade.

Da amizade à rivalidade com Yasmin. O participante se uniu à modelo no início do programa e ela o elogiou. No entanto, no decorrer do jogo, os dois discutiram e se tornaram rivais. Ele chamou a famosa de "inútil no jogo" e ela retribuiu com ofensas, marcando a edição com seus xingamentos.

Rixa com Rodriguinho. Davi declarou que o cantor era sua opção de voto após ser indicado por ele ao Paredão. Em conversas, afirmou que o artista estava perdido no jogo e não o achava um "jogador forte". Por sua vez, o famoso criticou as atitudes do adversário e fez diversas ameaças de agressão.

Discussão com Nizam e fala homofóbica. O baiano cobrou o voto de Nizam ao ir para o Paredão e proferiu xingamentos. Na treta, disparou uma fala homofóbica, foi alertado por colegas e pediu desculpas. No dia seguinte, os dois se entenderam.

Bate-boca com Pizane. Em uma dinâmica do Sincerão, o aliado de Nizam criticou a postura de Davi e o chamou de desrespeitoso.

Fofoca sobre prêmio. O brother destacou que queria que alguém humilde vencesse o prêmio e MC Binn espalhou que ele achava que os Camarotes não mereciam. O grupo de famosos até confrontou Davi sobre o assunto.

Perseguição na casa. No confinamento, Davi foi um dos mais perseguidos, sendo indicado ao Paredão com frequência. Rodriguinho, Wanessa Camargo, Yasmin Brunet, Lucas Buda, Giovanna e Michel foram alguns dos que mais criticaram o baiano. A filha de Zezé Di Camargo chegou a indicar que "via maldade nele" e era "manipulador".

Defesa de famosos. A perseguição ao participante rendeu posicionamento até de Deborah Secco, que declarou: "Ele é um menino de coração bom, que até quando o erro é apontado, reconhece e muda visivelmente lá dentro. Não merece nem um milésimo do que estão fazendo com ele". Bruno Gagliasso também se pronunciou posteriormente.

Apoio de Fadas. Beatriz e Matteus defenderam Davi em conversa com Alane e Deniziane. A paulista disse que não compraria briga de ninguém, e o gaúcho reforçou que "se via no lugar dele".

Treta do calabreso. Em um bate-boca com Lucas Buda, o chamou de "calabreso" e causou a ira de MC Binn. Os três se exaltaram e o funkeiro foi separado de Davi após dar uma "narigada".

Vontade de desistir e interferência da produção. O participante teve vontade de desistir do programa e chorou muito. Na sequência, foi ao Confessionário e o áudio da produção vazou: "Você sabe que, saindo, perde tudo, né? Perde a faculdade, perde tudo. Já sabia que isso aqui era um jogo. Você é essa pessoa que eles acham que é? Não, então está tudo certo".

Queda em brincadeira. Na casa, os brothers brincaram de pique-bandeira e Davi derrubou Wanessa Camargo sem querer. Depois, os dois riram da situação.

Comparação a Juliette. Assim como Wanessa, Marcus comparou a trajetória de Davi à da campeã do BBB 21: "Toda hora era 'Davi, Davi, Davi'. Todo mundo que assiste reality show sabe que se você isola uma pessoa, ela ganha força. De cara, eu fiquei: 'estão isolando o cara e fazendo ele virar favorito'".

Aproximação de Pitel e repreensão de aliados. Matteus repreendeu o aliado ao se aproximar de Pitel em uma festa. Ele beijou o rosto da sister várias vezes e o gaúcho pediu para ele parar. No Gnomo, Pitel reforçou que ele "não passou do limite".

Desconhecimento de celebridades. Ele chamou a atenção por destacar que não conhecia alguns famosos, como Deborah Secco, Bruna Marquezine, Juliette e Fernanda Montenegro.

Expulsão de Wanessa Camargo. Em uma festa, a famosa deu um tapa no pé do rival e foi expulsa por agressão. Antes disso, apontou que ele não merecia ganhar a edição e que "se tornava a vilã por causa de estereótipos". Em vídeo após a desclassificação, ela pediu desculpas a Davi e citou o racismo estrutural. Ao Fantástico, contudo, disse que não o agrediu e que foi apenas uma brincadeira. Depois de uma treta entre MC Binn e Davi, alfinetou o adversário e apagou seu pedido de desculpas das redes sociais.

Milionário nas redes sociais. O motorista de aplicativo superou os Camarotes e se tornou o participante mais seguido da edição, somando mais de 8,6 milhões de seguidores no Instagram atualmente.

Exterminador de Camarotes. Davi ganhou o apelido de Pitel e Yasmin por "eliminar" os famosos do jogo.

Gritaria com Leidy e roupas na piscina. A dupla discutiu aos gritos e, minutos depois, a trancista jogou as roupas do rival na piscina. Por sua vez, ele pensou em se vingar da sister, mas recuou. A situação rendeu uma bronca de Tadeu sobre "limites".

Elogio de Sabrina Sato. A ex-BBB conversou com o baiano e elogiou sua namorada.

Quase expulsão. Após o Sincerão, Davi e MC Binn trocaram gritos, foram para cima um do outro e foram repreendidos pela produção. Sonia Abrão pediu a expulsão de ambos. No dia seguinte, Tadeu Schmidt advertiu e comentou que se houvesse agressão, eles seriam expulsos. A dupla chegou a se acertar mais tarde.

Pulo na piscina. Ao voltar de um Paredão, o brother e Matteus pularam de cueca na piscina. Depois, pulou pelado na piscina com o grupo Fadas.

Aproximação de Fernanda e dúvida. Desconfiado da aproximação da confeiteira, o baiano apontou sua vontade de "desmascará-la".

Desconfiança de Matteus. Em desabafo com Isabelle, questionou sobre a amizade com o gaúcho e se "ele estaria usando-o". Ele se acertou com o amigo pouco tempo depois.

Fim de amizade com Beatriz. Após chamá-la de "egoísta" no Sincerão, a dupla discutiu e não se entendeu. A discussão percorreu até o último dia de Beatriz no confinamento.

Primeiro finalista. Ao vencer a última prova de resistência do reality, Davi se tornou o primeiro finalista do BBB 24. Apesar de garantir a vaga na final, teve crises de choro.

