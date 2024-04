Anitta divulga capa de 'Funk Generation', com visual usando calcinha jeans

Anitta, 31, finalmente compartilhou a aguardada imagem de capa do novo álbum

O que aconteceu

Em uma publicação nesta quarta-feira (17), Anitta compartilhou a capa do novo disco. Com um visual 'all jeans' e coberta de correntes de strass, a funkeira bronzeadíssima aparece sexy quebrando uma grade e empinando o bumbum.

Na legenda do post em parceria com o Spotify, o perfil da plataforma escreveu uma mensagem em três idiomas: "Funk Generation está chegando. Vocês acharam que ela não ia revelar a capa hoje, né? Falta pouco para escutá-lo!".

Funk Generation é um álbum em que celebro minhas raízes. É onde expresso o poder do funk carioca em cada faixa - batidas únicas, dançantes e sensuais. É um ritmo nascido nas favelas, onde cresci, que exala resistência e arte em todas as comunidads. Tenho orgulho de trabalhar em um projeto sobre um gênero injustamente estigmatizado no Brasil, mas que aos poucos ganha reconhecimento mundial. No álbum, trago colaborações importantes que me ajudaram a contar essa história. Estive envolvida em todas as etapas criativas, trazendo as referências que cresci ouvindo e vivendo — declarou Anitta sobre a nova produção.

A musa também fez uma aparição rápida em seus stories para divulgar a novidade para o público que fala espanhol: "Não posso esperar para mostrar o poder do funk brasileiro para todo o mundo".