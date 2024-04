Quem vencerá o BBB 24? Parcial UOL atualizada mostra porcentagens e pódio

Do UOL, em São Paulo

Ao que tudo indica, teremos uma surpresa na final do BBB 24, que acontece nesta terça-feira (16). Segundo a enquete UOL, apesar de ter sido grande aliada de Davi, Isabelle ficará com o terceiro lugar.

O que diz a votação

Atualizada às 12h40, a enquete confirmou o favoritismo de Davi, que já recebeu 63,13% dos votos.

Mesmo com o apoio de seus conterrâneos, Isabelle, no entanto, está com apenas 9,85% dos votos.

A torcida de Matteus Alegrete surpreendeu e colocou o brother no segundo lugar do pódio, com 27,01% dos votos.

Considerado o maior prêmio da história do programa, o BBB pagará R$ 2.920.000,00 ao vencedor. O segundo lugar fica com R$ 150.000,00 e o terceiro com R$ 50.000,00.

A final do BBB 24 começará logo após a exibição de 'Renascer', a partir das 22h25.