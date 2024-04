Quem vê close, não vê corre? Fomos aos bastidores de Vanessa Rozan na SPFW

Nos bastidores da São Paulo Fashion Week, o glamour dá lugar ao intenso trabalho dos profissionais da beleza. O Lab da Beleza, quadro veiculado nas redes sociais de Universa, teve acesso aos corredores agitados do backstage da 57ª edição do evento, na última sexta-feira (19/4), e acompanhou a apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan.

A expert assinou a beleza de duas marcas na edição deste ano. Sua missão foi criar uma maquiagem que dialogasse com a proposta de roupa e penteado de cada desfile. A reportagem acompanhou os bastidores da produção do desfile da marca cearense Catarina Mina, que estreou na SPFW com uma coleção que homenageia as artesãs e sua tradição de trabalho manual.

Para o desfile, Vanessa Rozan trouxe um blush alto e com tons de laranja, como se fosse um pôr do sol. "É muito legal construir uma maquiagem para um desfile, porque você vai entendendo o raciocínio tanto do estilista quanto do stylist, pra entender o que faz sentido na maquiagem e complementar essa imagem que eles querem mostrar na passarela: se é olho, se é boca, se é geométrico, se é esfumado. Cada coisa tem um significado na maquiagem".

Além de maquiar as modelos, Vanessa também ofereceu suporte à equipe e deu dezenas de entrevistas para a mídia — só sobrou tempo de tomar um café.

Tem um monte de gente lá fora que acordou, bateu um babyliss, se preparou, fez uma maquiagem e veio pra assistir os desfiles. A gente, que veio para trabalhar, tem que lembrar sempre que esse é o nosso lugar. Trabalhar é isso: é chegar super cedo, carregar a mala e entregar a beleza a tempo e dar conta de todo o estresse que é. Vanessa Rozan

O desfile de sexta-feira começaria às 14h30, mas a maquiadora já estava a postos às 10h e a preparação começou dias antes. "Cheguei atrasada, cheguei às 10h, porque eu já tive todas as questões pra resolver no meu primeiro turno da maternidade, então filha acordou, escola, mochila...Vai, arruma a maleta. Ontem, anteontem, lavei pincel, deixei tudo limpinho. Musculação também está em dia, porque tive que subir escada, carregando maleta, se o joelho não tiver bom, não dá conta".

Mas nem sempre as coisas correm conforme o planejado nos bastidores da moda. "Quando a gente faz teste de maquiagem, às vezes é muito assertivo, mas lembro que eu já cheguei pra acompanhar teste de maquiagem e o teste estava marcado para as oito e, às duas horas da manhã, a gente não tinha fechado ainda".

Backstage é um negócio de tensão, envolve muitas frentes: modelo, gente, fotógrafo. Pra dar ruim, é assim, ó: um minuto. Vanessa Rozan

Assista à parte 1 do vídeo abaixo ou no topo da matéria: