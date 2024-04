'Revirava o estômago': Elvis comia quase tudo, mas esse prato era proibido

Elvis Presley, além de Rei do Rock, também era conhecido por seu uma pessoa com um gosto peculiar para a alimentação. O astro comia quase de tudo — até receitas com combinações duvidosas. Um prato, porém, era proibido de entrar em sua mansão: peixe.

A alimentação de Elvis

O cantor tinha um prato favorito. No topo da sua lista estava um sanduíche, preparado com duas fatias de pão frito, banana frita, bacon, geleia e manteiga de amendoim.

Esse sanduíche é conhecido como "Fool's Gold Loaf" ("Pão de Ouro de Tolo", em português). Segundo o livro "The Life and Cuisine of Elvis Presley" (pt.: "A Vida e a Culinária de Elvis Presley"), em 1976, o ícone e seus amigos embarcaram em um jato particular saindo de Graceland, compraram 22 dos famosos sanduíches e passaram duas horas degustando a iguaria com champanhe antes de retornar à mansão.

O sanduíche Fool's Gold Loaf, favorito de Elvis Presley Imagem: Helen Graves/Wikimedia Commons

Elvis também comia diversos outros pratos. De acordo com o jornal The Express, do Reino Unido, em uma tour virtual pela Graceland, a arquivista e especialista em Elvis Angie Marchese compartilhou os hábitos do astro, que costumava ficar "obcecado" com alguns pratos.

[O Rei] cresceu comendo a boa e velha comida sulista. Ele adorava bolo de carne, purê de batata, frango frito... macarrão com queijo. Qualquer coisa com a qual ele cresceu era uma de suas favoritas.

Angie Marchese

Uma refeição que fisgou Elvis foi, de fato, o bolo de carne com purê de batata. Segundo sua ex-esposa Priscilla Presley, ele adorou tanto o prato que comeu todos os dias no jantar durante seis meses.

Um prato, porém, era banido

No entanto, o rei do rock também tinha um prato que odiava: peixe. Elvis morou em Graceland, em Memphis, de 1957 a 1977, e não permitia que peixe fosse servido como refeição por um simples motivo: ele não suportava o cheiro dele.

Peixe cozido Imagem: iStock

Qualquer coisa menos peixe. Ele não gostava do cheiro de peixe sendo cozido em casa. Nunca houve peixe em casa , explica Angie.

O primo de Elvis, Danny Smith, confirmou a informação em seu canal no YouTube, o "Memphis Mafia Kid". Segundo ele, o Rei do Rock tinha um problema geral com o aroma de alguns ingredientes. "Acho que era basicamente o cheiro. Ele não se importava com o cheiro de frutos do mar. Ele não gostava do cheiro forte de cebola e alho. Havia algo sobre essas coisas que ele simplesmente não ligava? Isso revirava seu estômago ou o fazia se sentir mal", explica.