Pitel reflete sobre relação com Buda fora do BBB: 'Talvez a gente converse'

Giovanna Pitel ainda não conversou com Lucas Henrique, o Buda, depois que eles saíram do BBB 24 (Globo). A relação deles dentro do programa causou revolta na ex-esposa do brother, Camila Moura.

O que aconteceu

Camila decidiu se divorciar de Lucas por conta da aproximação dele com Pitel. A sister contou que, até o momento, não chegou a conversar com ele sobre o assunto. "Nesse momento, acredito que ele esteja muito envolvido nas próprias relações dele. Quando tudo isso passar, talvez a gente converse, talvez não", disse em entrevista à Quem.

Pitel reforçou que quer dar espaço para Buda lidar com o relacionamento dele. "Vou dar espaço para todo mundo, para todos resolverem suas próprias questões que não me cabem", disse.

A sister ainda falou que tem uma grande admiração por Lucas. "Acho um cara inteligentíssimo. Foi um grande amigo para mim lá dentro".

Pitel também exaltou o próprio relacionamento. Ela mantém uma relação aberta com Weslley Toledo, com quem está há 10 anos. "Conheço ele muito bem, ele me conhece muito bem, não tem nada que a gente não converse, nada que a gente tenha problema. Nunca mais tive uma discussão, nenhuma briga, nem nada desse tipo. A gente sabe bem o limite um do outro, a gente se respeita muito".

