Mulher de Davi do BBB 24 divulga carta aberta nas redes sociais; veja

Celsilene Rego, a Mani, de 41 anos, mulher de Davi, de 21 anos, postou em suas redes sociais, na noite de segunda-feira, 15, uma carta aberta dedicada ao brother. Ela contou a história de amor dos dois, falou sobre o estigma da diferença de idade do casal, e da saudade do marido no 100º dia de Big Brother Brasil.

"Você me ensinou que amar é possível, que ser amado é possível. Você me ensinou a confiar em alguém [...] Eu te amo muito", disse Mani, emocionada, para Davi. Ela dedicou a carta para quando o marido saísse do reality show.

Mani também falou da história de amor dos dois: ela tinha uma barraca de lanches em frente ao hospital do exército onde Davi trabalhava, e se interessou por ele ao ver sua foto no WhatsApp.

Perguntou por um amigo em comum dos dois, Carlos, se Davi estava solteiro, e ambos engataram em um relacionamento. A surpresa veio quando Mani descobriu a diferença de idade de 20 anos dos dois, e decidiu parar de conversar com ele. "Ele me olhou [e disse]: 'Me conheça primeiro, que eu sou muito responsável'", contou ela.

Mani se declarou para o marido: "Nossa relação é de parceria, amor, cuidado, cumplicidade. Ele é muito engraçado, muito alto astral. É alegria".

Sobre o Big Brother, ela revelou que Davi não acompanhava o programa, mas se interessou quando os dois entraram em um período financeiramente instável.

"Queria ajudar outras mulheres a se empoderar, a entender que a gente pode estar com quem a gente quiser", completou ela, sobre a vida nas redes sociais. Confira a carta aberta completa de Mani, dividida em duas partes: