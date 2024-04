MC Daniel 'blindado' e Nizam cobiçado: o que vimos em cruzeiro com celebs

O cruzeiro Chilli Mob Cruise, promovido pela Chilli Beans, passou por São Paulo e Santa Catarina neste fim de semana. O navio estava repleto de influenciadores que confraternizaram, na maior parte do tempo, nas áreas exclusivas para celebridades e imprensa.

Saiba o que vimos no cruzeiro

O ex-BBB Nizam foi seguido em todo lado por outros influenciadores e passou a maior parte do tempo rodeado de pessoas. Por acaso, dividiu a cabine com o também ex-BBB Pyong Lee e ficou bastante próximo de Caio Castro nas festas no navio.

Com as câmeras desligadas, Caio Castro ficou bem à vontade entre os influenciadores. Em entrevista, porém, o ator "travou" e ficou mais retraído.

MC Daniel driblou seu assessor e disse que poderia, sim, responder a perguntas polêmicas. O cantor aparentemente ficou insatisfeito ao saber que seu assessor havia pedido para a imprensa pegar leve nas perguntas e chegou a repreendê-lo discretamente antes de começar a dar entrevistas.

Patricia Ramos foi tietada por fãs e esbanjou simpatia por onde passou, mas não foi vista curtindo as festas reservadas para os influenciadores. Ela estava no navio para divulgar uma rede de academias e tirou fotos e gravou vídeos com admiradores. No entanto, não foi vista nas "rodinhas" com outros famosos.

O ex-BBB Jonas Sulzbach também estava mais acanhado. Ele não passou muito tempo nas baladas e foi mascarado a uma festa à fantasia. Jonas também manteve o foco em fazer publicidade para a rede de academias.

Matheus Lisboa, ex-participante do BBB 16, e Natália Deodato, do BBB 22, se jogaram nas festas. Os brothers ficaram curtindo e dançando muito até altas horas da madrugada.