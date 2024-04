Marcos Veras elege momentos favoritos no BBB 24: 'Selinho no Gil do Vigor'

Marcos Veras foi uma das novidades do BBB 24 (Globo). O ator comandou o quadro "Vamos Invadir Sua Casa" na edição deste ano. Ele vai participar da grande final do programa, que acontece nesta terça-feira (16).

Em entrevista ao Extra, Marcos comemorou sua participação no reality. "Para mim, foi uma experiência inédita. Nunca me imaginei no BBB, e fazer um quadro dentro da casa foi muito especial".

Marcos também falou sobre seus momentos favoritos do quadro, que recebeu nomes como Susana Vieira, Jojo Toddynho, Deborah Secco. "Foi bom demais receber convidados que tinham curiosidade sobre o espaço", disse. "Teve Ary Fontoura apertando o botão da desistência, eu e Lázaro Ramos imitando alguns participantes, ganhei selinho do Gil do Vigor, esqueci a Deborah Secco lá dentro. Enfim, todos os visitantes renderam momentos históricos para o programa. Eu só agradeço".

Além de Marcos, a final do programa também vai contar com a participação de Luis Miranda. O humorista foi o responsável pelo quadro "Big Treta" nesta edição.

