Lençóis Maranhenses estão entre os 10 mais belos parques nacionais do mundo

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão, foi escolhido um dos 10 mais lindos parques nacionais de todo o mundo, segundo levantamento da empresa de armazenamento de bagagens Bounce.

Para chegar ao resultado final, a equipe da companhia levou em consideração o número de citações em posts no Instagram, avaliações positivas de viajantes no Google Reviews, pesquisas no Google e número de visualizações de vídeos de viajantes no TikTok durante o ano de 2023. Também se somou à média uma nota subjetiva de beleza dada ao destino.

Portanto, apesar de o parque mais admirado no TikTok ter sido o Parque Nacional Bromo Tengger Semeru, na Indonésia, com mais de 1 bilhão de visualizações em vídeos, e de o Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia, ter levado a melhor no Google com mais de 2.114.500 buscas por ele na ferramenta, quem saiu vencedor foi o Parque Nacional Kruger, na África do Sul.

Conheça o ranking completo:

1º: Parque Nacional Kruger, na África do Sul

Rinocerontes podem ser vistos no Parque Nacional Kruger, na África do Sul Imagem: jacobeukman/Getty Images/iStockphoto

Instagram: 938.665 postagens na hashtag

938.665 postagens na hashtag TikTok: 387.600.000 visualizações

387.600.000 visualizações Google: 1.860.000 buscas

1.860.000 buscas Google Reviews: média 4,7 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes

média 4,7 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes Índice de beleza do local: 8,29 (de 10 pontos possíveis)

O parque mais antigo do país é um santuário para vida silvestre, mas também funciona como uma reserva que recebe turistas. É possível realizar por lá safáris e todo o tipo de passeio guiado para conhecer mais sobre as espécies locais, hospedar-se em chalés e suítes de lua de mel, relaxar em spas e até se casar.

2º: Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no Brasil

Lençóis Maranhenses Imagem: Getty Images

Instagram: 505.603 postagens na hashtag

505.603 postagens na hashtag TikTok: 292.100.000 visualizações

292.100.000 visualizações Google: 70.800 buscas

70.800 buscas Google Reviews: média 4,9 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes

média 4,9 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes Índice de beleza do local: 7,90 (de 10 pontos possíveis)

"Uma área de mais de 1.500 quilômetros quadrados de dunas de areias brancas e lagos pluviais" —é assim que o levantamento justifica a popularidade dos Lençóis Maranhenses, popular com ecoturistas pelas belezas de sua paisagem e pela chance de ver de perto espécies raras da fauna brasileira como o guará e o macaco-prego nesta área de encontro do cerrado, da restinga e do manguezal.

3º: Parque Nacional Bromo-Tengger-Semeru, na Indonésia

Parque Nacional Bromo-Tengger-Semeru, na Indonésia Imagem: magicflute002/Getty Images/iStockphoto

Instagram: 934.532 postagens na hashtag

934.532 postagens na hashtag TikTok: 1.000.000.000 visualizações

1.000.000.000 visualizações Google: 63.500 buscas

63.500 buscas Google Reviews: média 4,8 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes

média 4,8 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes Índice de beleza do local: 7,89 (de 10 pontos possíveis)

O grande atrativo deste parque localizado na porção leste da ilha de Java é o famoso vulcão ativo Bromo. No entanto, para quem quer experimentar a adrenalina de explorar um local como este, ele não está sozinho: outros quatro vulcões dividem a mesma caldeira: o Watangan, o Widodaren, o Kursi e o Batok, todos eles, exceto o último, também ativos.

Ainda é possível conhecer dentro do parque o Monte Semeru, outro vulcão ativo que é a montanha mais alta de Java do alto de seus 3.676 metros.

4º: Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia

Elefantes vistos no Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia Imagem: Reprodução/ David Berkowitz/ Flickr

Instagram: 253.497 postagens na hashtag

253.497 postagens na hashtag TikTok: 11.400.000 visualizações

11.400.000 visualizações Google: 508.800 buscas

508.800 buscas Google Reviews: média 4,8 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes

média 4,8 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes Índice de beleza do local: 7,37 (de 10 pontos possíveis)

Enorme, com seus cerca de 40 mil quilômetros quadrados, o Serengeti abriga em suas vastas planícies mamíferos de grande porte, como leões, hipopótamos, leopardos, elefantes, rinocerontes, girafas, antílopes, búfalos, macacos, hienas, além de mais de 500 espécies de pássaros. Para quem tem sede de conhecer a natureza selvagem, este é o destino ideal.

5º: Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia

Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia Imagem: Getty Images/iStockphoto

Instagram: 407.639 postagens na hashtag

407.639 postagens na hashtag TikTok: 29.200.000 visualizações

29.200.000 visualizações Google: 2.114.500 buscas

2.114.500 buscas Google Reviews: média 4,7 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes

média 4,7 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes Índice de beleza do local: 7,24 (de 10 pontos possíveis)

Patrimônio da Humanidade reconhecido pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), este parque croata se estende por 20 mil hectares que abrigam 16 lagos, além de bosques, cascatas, aves e ursos. Os passeios por eles —divididos entre superiores e inferiores— é feito através de passarelas suspensas que oferecem uma vista privilegiada para a vegetação.

6º: Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie, na China

Parque Nacional Florestal de Zhangjiajie, na China Imagem: aphotostory/Getty Images/iStockphoto

Instagram: 185.693 postagens na hashtag

185.693 postagens na hashtag TikTok: 65.000.000 visualizações

65.000.000 visualizações Google: 331.300 buscas

331.300 buscas Google Reviews: média 4,7 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes

média 4,7 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes Índice de beleza do local: 6,05 (de 10 pontos possíveis)

Popular por ter servido —ao menos, de acordo com fãs— como inspiração para os cenários do filme "Avatar" (2009), este parque chinês é um destino interessante para fãs de adrenalina "controlada", já que ele abriga o elevador ao ar livre mais alto do mundo. Todo em vidro, o Bailong possui 326 metros de altura ao lado de um penhasco, com vistas de tirar o fôlego.

7º: Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, no Japão

Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu, no Japão Imagem: magicflute002/Getty Images/iStockphoto

Instagram: 643.136 postagens na hashtag

643.136 postagens na hashtag TikTok: 116.900.000 visualizações

116.900.000 visualizações Google: 75.700 buscas

75.700 buscas Google Reviews: média 4,3 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes

média 4,3 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes Índice de beleza do local: 5,66 (de 10 pontos possíveis)

Conhecido por sua principal formação, o Monte Fuji, o parque japonês é composto também pelas ilhas Izu —destino popular para mergulhadores— e outras áreas bonitas e interessantes como as Cataratas de Shiraito, os cinco lagos ao redor do Fuji, a antiga estrada de Tokaido, o Jardim Botânico de Hakone, o Monte Amagi, as Termas de Atami, entre outras. Por lá, não são apenas as belezas que encantam, mas a possibilidade de ver de perto espécies como crocodilos.

8º: Parque Nacional das Cataratas de Vitória, no Zimbábue

Cataratas de Vitória, no Zimbábue Imagem: Kelly Cheng Travel Photograph/Getty Images

Instagram: 334.579 postagens na hashtag

334.579 postagens na hashtag TikTok: 90.000.000 visualizações

90.000.000 visualizações Google: 32.000 buscas

32.000 buscas Google Reviews: média 4,7 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes

média 4,7 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes Índice de beleza do local: 5,40 (de 10 pontos possíveis)

A estrela principal é mesmo toda a extensão das Cataratas de Vitória, mas a floresta tropical ao redor, com enormes árvores como o mogno, além de cipós e palmeiras, também serve de pano de fundo do espetáculo animal: quem passa por ali tem a chance de ver rinocerontes brancos, búfalos, hipopótamos, girafas, elefantes e antílopes durante as trilhas e safáris. Assim como no parque japonês, aqui também há crocodilos recebendo o público.

9º: Parque Nacional Etosha, na Namíbia

Parque Nacional Etosha, na Namíbia Imagem: johan63/Getty Images/iStockphoto

Instagram: 140.396 postagens na hashtag

140.396 postagens na hashtag TikTok: 7.300.000 visualizações

7.300.000 visualizações Google: 332.300 buscas

332.300 buscas Google Reviews: média 4,5 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes

média 4,5 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes Índice de beleza do local: 5,13 (de 10 pontos possíveis)

Outro parque que também funciona como santuário e reserva, o Etosha não só recebe visitantes que querem ver de perto sua savana e seu enorme salar, mas acomoda hóspedes em seus luxuosos acampamentos, com espaços que vão de chalés a um complexo que lembra um forte, onde há também restaurante, bar, piscina, lojas e mais. Tudo isso em meio a um encontro casual ou outro com espécies raras, como o rinoceronte-negro.

10º: Parque Nacional Jim Corbett, na Índia

Parque Nacional Jim Corbett, na Índia Imagem: Sourabh Bharti/Getty Images

Instagram: 100.077 postagens na hashtag

100.077 postagens na hashtag TikTok: 4.500.000 visualizações

4.500.000 visualizações Google: 1.836.000 buscas

1.836.000 buscas Google Reviews: média 4,4 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes

média 4,4 (de 5 pontos possíveis) na avaliação dos visitantes Índice de beleza do local: 4,87 (de 10 pontos possíveis)

Este parque, que recebeu o nome do célebre naturalista britânico, é a casa do tigre de bengala. Ele foi o primeiro a entrar para o "Project Tiger", iniciativa do governo indiano que protege a espécie, mas também garante a sobrevivência de outras 110 espécies de árvores e 617 de plantas em geral em sua enorme floresta, além de 50 espécies de mamíferos, 580 pássaros e 25 répteis, o que o tornou um atrativo destino de ecoturismo.