Sexo em pé e cozinhar sem roupa: abandonar papai-mamãe não custa muito

Manter o desejo em alta num relacionamento longo não deve ser uma missão impossível. Com criatividade, empenho, vontade e disposição, transar com o mesmo parceiro de sempre pode ter sabor de novidade, como provam as dicas de especialistas a seguir.

1. Abusar dos outros cômodos da casa

Se o casal não tem crianças em casa, pode usar todos os ambientes da casa a qualquer hora para namorar. Com filhos, é preciso esperar os pequenos dormirem e aproveitar lugares como a cozinha e o banheiro ou até a área externa de casa —só cuidado para não serem flagrados! Só a mudança de lugar já agita a vida sexual e traz mais animação para o casal.

2. Experimentar novas posições

Aproveitem o tempo livre para incrementar o repertório de posições sexuais. Existem vários aplicativos gratuitos com diversas possibilidades inspiradas no Kama Sutra, o clássico manual do amor escrito no século 4 pelo indiano Mallanaga Vatsyayana e que até hoje serve de inspiração para casais cansados da mesmice. Mesmo que não consigam realizar as posições mais acrobáticas, com certeza vão se divertir muito tentando!

3. Investir em jogos lúdicos

A criatividade é um elemento importante para a sexualidade saudável. Encenar uma situação que faça parte da fantasia sexual de vocês pode fazer com que o sexo tenha uma pegada diferente do que as transas de sempre e levar a sentir prazer de um jeito nunca antes imaginado. Outra ideia é incrementar a técnica do striptease: vocês podem brincar de fazer perguntas e quem errar vai tirando uma peça de roupa.

4. Fugir do script

Às vezes, alguns casais nem se dão conta, mas o hábito e a intimidade os leva a seguir com frequência um script sexual, que começa no jantarzinho romântico e termina no quarto com o combo preliminares de sempre + (às vezes...) orgasmo. Tentem mudar esse roteiro! Por que não iniciarem uma rapidinha encostados na máquina de lavar ou começarem o sexo oral na cozinha?

5. Improvisem acessórios eróticos

Com um pouco de imaginação, dá para usar objetos que vocês têm em casa como sex toys e descobrir novas formas de excitação. Um pincel de maquiagem, por exemplo, pode ser ótimo para percorrer as zonas erógenas, enquanto uma gravata ou uma echarpe servem como venda ou algema nas brincadeiras com um toque BDSM (sigla para Bondage, Disciplina, Dominação, Submissão, Sadismo e Masoquismo).

6. Façam comprinhas eróticas

Acessar uma sex shop online juntos pode ser uma diversão para casais. Dá para olhar sem pressa todas as abas e ofertas e, por mais que vocês sejam experts no assunto, sempre tem coisa nova para descobrir. Essa "pesquisa" também pode ajudar aqueles que são mais fechados na hora de expor desejos, pois abre caminho para o diálogo sobre o que gostam ou não e o que topam experimentar.

7. Transar em pé

Esse é o tipo de posição que casais costumam aderir no início da relação, pois remete à urgência na pegação e costuma ser a "estrela" das transas estilo vapt-vupt, as famosas rapidinhas. Que tal relembrar os velhos e bons tempos, em casa mesmo? Seja qual for o jeito —apoiados em um móvel, encostados no batente da porta, você no colo do par— transar em pé proporciona um encaixe diferente e pode provocar um orgasmo incrível.

8. Namorar durante o banho

Isso não quer dizer só transar debaixo do chuveiro: vocês podem apenas se beijar sob a água, se ensaboarem, lavarem o cabelo um do outro... Usem a imaginação no banheiro. Mas, é claro, se rolar sexo, melhor ainda! Se tiverem uma cadeira de plástico em casa, experimentem colocá-la dentro do box. Ela permite maior comodidade nas posições.

9. Dançar

Nas relações longas, é comum que os casais deixem de sair para dançar. Uma pena, pois se movimentar ao som de um ritmo sexy costuma funcionar como preliminar para uma noite bem quente. Para quem não tem filhos, que tal levar a balada para dentro de casa? Sem os olhares alheios, é possível até imitar aquela cena sensual do filme que tanto gostam. E mais: vocês podem, inclusive, brincar que não se conhecem e simular um sexo casual —excitante, vai dizer?

10. Preparar e comer as refeições sem roupa

E por que não? Quem tem filhos, obviamente, precisa esperar os pimpolhos irem para a cama e pensar num banquete para degustação no quarto (com a porta trancada, por favor!). Os demais podem cometer a travessura na mesa da cozinha ou da sala, mesmo. Numa sociedade em que casais trabalham exaustivamente e dificilmente almoçam juntos durante a semana, aproveitar um dia para ficar à vontade e transformarem o momento em algo erótico é uma oportunidade valiosa!

Fontes: Carla Cecarello, psicóloga, sexóloga e consultora do site C-Date e fundadora da ABS (Associação Brasileira de Sexualidade); Fernanda Pauliv, consultora e palestrante de sensualidade, de Curitiba (PR); Glennia Goulart, fisioterapeuta, psicóloga especializada em sexualidade e colunista da plataforma Sexo sem Dúvida, e Rosely Salino, psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais, de São Paulo (SP)

*Com matéria publicada em 01/04/2020