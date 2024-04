Jonas Brothers fazem apresentação única em SP hoje; ainda há ingressos

Os Jonas Brothers se apresentam com a The Tour nesta terça-feira (16), no Allianz Parque, em São Paulo.

A apresentação única é a primeira dos irmãos Nick, Joe e Kevin Jonas no Brasil em mais de 10 anos. O grupo veio pela última vez em 2013 com a "Jonas Brothers World Tour".

A The Tour passa por todos os álbuns lançados, incluindo sucessos como "Sucker", "When You Look Me in the Eyes", "Burnin' Up" e "Cake by the Ocean".

Ainda há ingressos disponíveis nos setores cadeira inferior e pista. Os valores vão de R$ 220 a R$ 440, sem a taxa de conveniência.

JONAS BROTHERS - SERVIÇO

Data: 16 de abril de 2024 (terça-feira)

Abertura dos portões: 16h

Horário do show: 20h

Local: Allianz Parque

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca, São Paulo - SP

Classificação: 14 anos. Menores de 06 a 13 anos, apenas acompanhados dos pais ou responsáveis legais.*

*Sujeito a alteração por Decisão Judicial.

Ingressos: os ingressos estão disponíveis online (www.ticketmaster.com.br) e na bilheteria oficial (sem taxa de serviço - Pacaembu). Clientes em geral podem comprar até 6 ingressos por CPF, sendo 2 meia-entrada.