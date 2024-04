Gracyanne Barbosa expõe pernas definidas e torneadas durante o treino

Gracyanne Barbosa, 40, impressionou os seguidores ao compartilhar o treino de pernas na academia, nesta terça-feira (16).

O que aconteceu

Barbosa evidenciou as pernas e o bumbum bem definidos e torneados. Nas imagens, a influenciadora fitness aparece usando um microshort coladinho ao corpo, enquanto faz exercícios de agachamento e nos aparelhos.

Gracyanne é dedicada aos exercícios físicos. Alinhado a rotina intensa de treinos, a famosa também é comprometida com a dieta. Em sua alimentação não pode faltar ovos. Segundo contou, ela consome cerca de 1.200 ovos por mês.

Gracyannae Barbosa, vale ressaltar, já precisou rebater críticas em relação ao seu corpo. A Splash, ela declarou que comentários pejorativos em relação a sua forma física são feitos desde o início de sua carreira como dançarina, mas não se deixa abater por isso.