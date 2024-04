Ex- BBB celebra seis meses sóbrio e quer ajudar outros dependentes: 'meio ano de só por hoje'

O ator e cantor Lucas Penteado participou brevemente do Big Brother Brasil 21, antes de desistir do reality show. Desde então, ele já esteve internado três vezes para tratar sua dependência química.

Em entrevista a Quem, o ex-BBB de 27 anos falou sobre a sua luta para abandonar as drogas. "Estou limpo há seis meses, trabalhando, voltei com minhas atividades normais e estou fazendo projetos para ajudar adictos que vivem nas ruas e ainda sofrem com essa doença (dependência química), que é tão fatal e segregadora".

Ele também explicou como acredita que os Narcóticos Anônimos podem ajudar dependentes químicos. "Agora, sou ficha azul nos Narcóticos Anônimos. Meio ano de 'só por hoje'. O que tem me ajudado muito é frequentar as reuniões, mas, principalmente, os livros do programa", revelou.

Lucas ainda falou sobre os rumores envolvendo seu vício. "Um tempo atrás existia uma falácia no mercado de que o Lucas não ia conseguir trabalhar e produzir. E isso é uma mentira, porque durante a minha vida adicta, sempre fui muito funcional no trabalho. Aliás, a droga nunca me trouxe nenhum problema real para nenhuma das empresas que eu trabalhava.

O ex-BBB também contou que passa por atendimento com um psicólogo e um psiquiatra. O ator também possui uma acompanhante terapêutica, que é sua mulher, Nayara Carvalho de Souza.