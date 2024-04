Novo reality musical da Globo estreia em agosto; veja detalhes

O novo reality show musical da Globo, "Estrela da Casa", estreia em agosto. A emissora divulgou hoje alguns detalhes da dinâmica do programa, que pretende revelar um novo astro da música nacional.

Saiba como será o "Estrela da Casa":

O reality "somará o poder da música aos desafios de convivência" e terá transmissão 24 horas. Os competidores precisarão ser estratégicos e, assim como no BBB, enfrentarão provas, poderão ser imunizados e terão que indicar colegas para a eliminação. Eles também viverão "encontros musicais únicos" e ganharão festas com grandes artistas.

Os participantes também terão que planejar a própria carreira musical. Eles terão que escolher no próprio repertório uma música para lançar quando o desafio for proposto. Alcançar o topo da lista de mais ouvidos oferecerá vantagens no jogo, como a chance de se apresentar ao vivo como um dos protagonistas da semana.

O pacote de prêmios inclui gestão de carreira, apoio em turnê nacional e prêmio em dinheiro. Os valores dos prêmios ainda não foram divulgados pela emissora, que divulgará mais detalhes da dinâmica nos próximos meses.