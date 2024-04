Enquete UOL: trajetória de finalista no BBB influencia público e pódio muda

Do UOL, em São Paulo

A final do BBB 24 com Davi, Isabelle e Matteus está dando o que falar nas redes sociais, especialmente sobre quem merece ficar com o segundo e terceiro lugares.

O que diz a enquete UOL

Atualizada às 14h10, a parcial da votação mostrou que Davi realmente será o grande campeão, com 63,39% dos votos.

Surpreendentemente, o segundo lugar será do brother Matteus Alegrete com 26,88%. Até então, boa parte do público apostava em Isabelle nessa posição.

Mesmo com o apoio da região norte e sendo amiga de Davi ao longo do programa, a sister recebeu apenas 9,73% dos votos, número ainda menor que as prévias anteriores.

Um dos motivos para o baixo alcance da Cunhã na votação seria seu desempenho no jogo. Muitos apontam a participante como 'planta', tendo evitado conflitos e se comprometer na hora de votar.

O campeão ganhará o maior prêmio da história do programa, um total de R$ 2.920.000,00 livres de impostos. O segundo lugar fica com R$ 150.000,00 e o terceiro com R$ 50.000,00.

A final do BBB 24 começará logo após a exibição de 'Renascer', a partir das 22h25.