Diabinho de José Inocêncio aparecerá em cena decisiva de 'Renascer'

Nos próximos capítulos, da novela "Renascer" (Globo), o diabinho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) será apresentado ao público.

O cramulhão surgirá na sequência da morte de José Venâncio (Rodrigo Simas). A cena do assassinato do namorado de Buba (Gabriela Medeiros) está prevista para a ir ao ar na segunda-feira (22).

O publicitário será morto em uma emboscada de Egídio (Vladimir Brichta). Segundo informações do jornal O Globo, ao contrário do que aconteceu na versão de 1993, o protagonista estará presente na morte trágica do filho.

O fazendeiro terá um pressentimento ruim sobre Venâncio e irá atrás dele cavalgando. Egídio terá preparado a emboscada para seu rival, mas acabará matando o publicitário.

Na 1ª versão de "Renascer", o diabinho aparecia na garrafa desde o início da trama. No remake, a equipe vinha usando efeitos de computação gráfica para evitar mostrar totalmente a imagem do cramulhão. Segundo informações da Coluna Play, de O Globo, a direção da Globo tinha receio de afastar parte dos telespectadores por razões religiosas.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.