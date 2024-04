BBB 24: Tadeu Schmidt viraliza com imitação de 'voz do Sepultura' de Alane; veja vídeo

Tadeu Schmidt viralizou nas redes sociais ao postar um vídeo em seu perfil do Instagram nesta segunda-feira, 15, onde imita Alane durante uma discussão com Fernanda Bande no Big Brother Brasil 24.

No vídeo , ele dubla um dos momentos mais marcantes da participante no reality show. Na legenda, o apresentador brincou sobre a intensidade da voz de Alane. "'Alaaaaaaneeeeee!!! Poderíamos escolher tantos momentos da sua trajetória Mas a voz de Sepultura é única! É inesquecível! Dá até um medinho Só falta um feat com a banda Sepultura", escreveu.

A imitação acontece após a eliminação de Alane, que ocorreu no domingo, 14. A bailarina foi eliminada com 51,11% dos votos em um paredão que também contou com Isabelle e Matteus, que obtiveram 46,66% e 2,23% dos votos, respectivamente. A saída de Alane definiu o Top 3 da atual temporada do BBB, com Davi, Isabelle e Matteus disputando o prêmio milionário desta edição.