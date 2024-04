Jayme Monjardim, ex-diretor da Globo, presenteia Matteus com duas éguas

O ex-diretor da Globo Jayme Monjardim presenteou Matteus, finalista do BBB 24 (Globo), com duas potrancas.

Monjardim disse que oferece o presente para que Matteus comece sua criação de cavalos. "São duas potrancas lindas e acho que você merece muito. Você colocou o cavalo crioulo no teu coração e isso de alguma maneira contaminou todo o Rio Grande do Sul. Em nome do Rio Grande do Sul está aqui o início de sua criação, com duas potras excelentes".

O diretor, assim como o brother, é apaixonado por cavalos. Ele cria os animais em duas fazendas, uma em Camaquã (RS) e outra em Amparo (SP).

Monjardim dirigiu várias novelas e minisséries, como "O Clone" e "Páginas da Vida". Ele é filho da cantora Maysa com o magnata André Matarazzo.

