Léo Santana, Gretchen, Gagliasso: famosos declaram torcida na final do BBB

Até os famosos estão na torcida por Davi, Isabelle e Matteus no BBB 24 (Globo). Veja quem está torcendo para quem na grande final do programa.

Davi

O baiano foi um dos mais apoiados no BBB 24 (Globo). No X (antigo Twitter), alguns famosos declararam torcida a Davi.

Já foi! Não só o único. O de torcida também!! https://t.co/AecxjvaYVW -- Giovanna Ewbank (@gioewbank) April 15, 2024

Eu só tenho uma coisa pra falar? #DaviCampeao -- Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) April 16, 2024

MARQUEM NO CALENDÁRIO 16/04 FERIADO NACIONAL O DIA DO MAIOR CAMPEÃO DA HISTÓRIA DO BBB @davibritof APENAS COM SEU EXÉRCITO DE VALENTES CONTRA TUDO E TODOS!!!!!#DaviCampeão #bbb24 -- Tonzão Chagas (@TonzaoChagas) April 16, 2024

A equipe do participante ainda fez mutirão de votos com outras estrelas, como Sthe Mattos, Cacau Protásio, Carla Perez, Lore Improta, Fred Nicácio, Carolina Dieckmann, Lucas Penteado, Ricardo Alface, Cezar Black e Gloria Perez.

No Instagram, Tom Cavalcante brincou com uma fala do brother e destacou: "Bora, Davi! Vamo beber o quê? Vamo comer o quê? Vamos gastar esse dinheiro com quê? Já trabalhou vendendo água? Já bebeu água? Campeão por quê? Porque merece!". A ex-Fazenda Deborah Albuquerque também disparou: "Você merece e todos os dias faço questão de mostrar todo orgulho que sinto por você! Vamos fazer multirão? já ganhou, mas me sentiria honrada".

Isabelle

Além do Boi Garantido, o Boi Caprichoso também deu apoio à Isabelle na final do BBB 24. Gretchen também declarou torcida para a amiga nas redes sociais.

Thaynara OG, Vivian Amorim, Vyni e Jaquelline foram alguns dos famosos que fizeram mutirão de votos para tornar Isabelle campeã.

Matteus

Nas redes sociais, Matteus ganhou apoio de famosos. Os ex-integrantes de A Fazenda Lucas Souza e WL Guimarães afirmaram que esperam que ele saia campeão do reality da Globo.

MUTIRÃO Feat @raissabarbosar

INICIADO



? O voto é para GANHAR, votem no MATTEUS.



A CADA 10 VOTOS, COMENTE UM EMOJI OU UMA LETRA!!



? ENCERRA ÀS 00:00



META : 800 replys



: https://t.co/a2dHJwKB2k?#MatteusCampeão | #BBB24 pic.twitter.com/N7QHNS0VxT -- Matteus Amaral (@BahMatteuss) April 16, 2024

MUTIRÃO Feat @maxuelzinhof

INICIADO



? O voto é para GANHAR, votem no MATTEUS.



A CADA 10 VOTOS, COMENTE UM EMOJI OU UMA LETRA!!



? ENCERRA ÀS 22:00



META : 800 replys



: https://t.co/a2dHJwKB2k?#MatteusCampeão | #BBB24 pic.twitter.com/8nUqM6uCkb -- Matteus Amaral (@BahMatteuss) April 16, 2024

MUTIRÃO Feat @larisantosbe

INICIADO



? O voto é para GANHAR, votem no MATTEUS.



A CADA 10 VOTOS, COMENTE UM EMOJI OU UMA LETRA!!



? ENCERRA ÀS 19:00.



META : 800 replys



: https://t.co/c8yXNPuwj1#MatteusCampeão | #BBB24 pic.twitter.com/iaR0ropZ9U -- Matteus Amaral (@BahMatteuss) April 15, 2024

MUTIRÃO Feat @KaysarDadour INICIADO



? O voto é para GANHAR, votem no MATTEUS.



A CADA 10 VOTOS, COMENTE UM EMOJI OU UMA LETRA!!



? ENCERRA ÀS 13:00



META : 800 Replys



: https://t.co/n18poSHG2B#MatteusCampeão | #BBB24 pic.twitter.com/ivb4dxk0nH -- Matteus Amaral (@BahMatteuss) April 15, 2024

Larissa Santos, Carol Narizinho, Raissa Barbosa e Kaysar Dadour fizeram mutirão para o gaúcho vencer a edição.

