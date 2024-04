BBB 24: Davi é chamado de 'embaixador de Cajazeiras' em festa na Bahia

Em Cajazeiras, bairro onde Davi cresceu e que é palco de uma festa para a população acompanhar a final do BBB 24 (Globo), o baiano ganhou um apelido inusitado.

O que aconteceu

Davi está sendo chamado de "embaixador de Cajazeiras". Mesmo sob chuva, moradores do bairro se reuniram para uma grande festa em homenagem ao brother.

No evento, o público está aproveitando para curtir artistas perto de casa. A emoção por estarem torcendo por Davi é nítida, e o rosto do brother estampa as camisetas de algumas pessoas presentes.

Os moradores de Cajazeiras afirmaram se sentir representados e juram que não largaram a mão do baiano em nenhum momento. É possível ver o brilho no olhar quando falam de Davi. Mesmo sem conhecer pessoalmente, todos se mostraram apaixonados e dizem que compartilham do mesmo sangue do brother: o sangue "cajazeirense".