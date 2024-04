Ator de 'Todo mundo odeia o Chris' celebra sucesso no Brasil: 'Sou famoso!'

Vincente Martella, ator e dublador que interpretou Greg no seriado "Todo Mundo Odeia o Chris", disse que o fãs brasileiros são os mais apaixonados. Em entrevista ao programa "The Noite", do SBT, Martella disse que ainda se surpreende com a fama de seu personagem no Brasil.

Com 'Todo Mundo Odeia o Chris' os fãs brasileiros são os mais apaixonados, mas quando trabalho com desenho animado nos Estados Unidos, as pessoas vêm falar comigo porque são fãs desse desenho e gostam muito do meu trabalho. Mas esse tipo de fã no Brasil é diferente de tudo o que eu já vivi de uma forma muito boa, então é tudo muito especial e incrível Vincent Martella

O que ele disse

No papo com o apresentador Danilo Gentili, Martella disse que começou a trabalhar em 'Todo Mundo Odeia o Chris' quando tinha 12 anos. "Trabalhei lá até quase meus 18 anos!", afirmou.

Ele elogiou o dublador brasileiro de seu personagem no seriado. "Ele mandou muito bem".

E comentou sobre a foto que viralizou com a camisa: 'Eu sou famoso no Brasil". "Nunca imaginei que uma foto poderia causar esse fervor. É incrível."

Vincent Martella, o Greg de 'Todo Mundo Odeia o Chris', no programa do Danilo Gentili Imagem: Lourival Ribeiro/SBT

Todos os fãs brasileiros que estão falando comigo, o quanto o meu trabalho significou para eles e o quanto eles gostam do meu personagem, em uma série que fez grande parte da minha vida, é muito legal. Não posso agradecer o suficiente porque, para todo artista, seja ele ator, músico ou comediante, receber esse tipo de apoio de uma plateia tão fiel e escutar que o trabalho significou tanto é incrível. Tem sido um sentimento ótimo e eu amo estar tendo essa oportunidade.

O ator disse ainda que quer muito experimentar a comida e as bebidas brasileiras. "Quem sabe, quando eu vier para cá, com mais tempo, possa ir as praias, a um jogo de futebol."