Sem planos de voltar para a TV: por onde anda Silvia Poppovic?

Nesta segunda-feira (15), Silvia Poppovic deu um relato forte sobre o assalto que sofreu na esquina da rua de sua casa. Grande nome da televisão nos anos 1990 e 2000, a apresentadora hoje mostra outras várias versões de seu talento como comunicadora, dividindo mais de sua vida pessoal.

Projeto online

Silvia Poppovic mantém hoje um canal no YouTube que leva seu nome. Por lá, a apresentadora divide várias dicas gastronômicas e de beleza que fazem parte de sua vida no dia-a-dia.

A veia jornalística também segue firme e forte na linha editorial do canal. Silvia já realizou diferentes lives com profissionais discutindo temas importantes, a exemplo da obesidade, diabetes, etarismo e autoestima.

A comunicadora também aproveita a forte relevância no Instagram, com mais de 847 mil seguidores, para dividir sua rotina. Outro ponto forte de sua atuação hoje é falar abertamente a respeito do luto.

O médico Marcello Bronstein, marido de Silvia, morreu em novembro de 2022. Ele tratava uma leucemia, chegou a receber o transplante de medula óssea da filha Ana, de 23 anos, mas teve complicações quatros meses depois do procedimento.

Imaginavam que ficaria deprimida, mas percebi que se fizesse um pacto com a melancolia, minha vida iria embora, porque é muito difícil viver só cuidando de feridas. Tenho meu luto comigo. Qualquer festa que for, situação que viver, estarei com o Marcello dentro de mim. Vivo bem por ele, pela Ana, por mim e por tudo que ainda tenho pela frente. Meu compromisso é com a vida, Silvia Poppovic em entrevista ao Gshow.

Silvia Poppovic e o marido, o médico Marcello Bronstein Imagem: Reprodução/Instagram

Atualmente, a apresentadora já manifestou que não tem interesse em voltar para a televisão, desde que seja por um tempo pré-determinado. "Para entrar na grade de programação diária novamente tem que valer muito a pena e financeiramente ser muito bom. Do contrário, prefiro seguir assim", contou.

Silvia Poppovic fala sobre assalto

A apresentadora compartilhou no Instagram o relato da abordagem violenta que sofreu no assalto, ocorrido na esquina de sua residência no bairro de Higienópolis, em São Paulo. "Acabo de ser assaltada na esquina da minha casa. Me deram uma chave de pescoço, pelas costas, e me derrubaram no chão", contou.