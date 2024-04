Samsung tira liderança da Apple ao vender mais celulares; confira ranking

A sul-coreana Samsung voltou para o topo da lista de maiores vendedoras de smartphone pelo mundo, tirando a Apple do primeiro lugar no primeiro trimestre de 2024, segundo um levantamento feito pela consultoria IDC (International Data Corporation).

Isso ocorre após um crescimento de suas vendas no mesmo período em que a Apple registrou uma queda próxima aos 10%, perdendo a liderança que havia conquistado em dezembro do ano passado.

A Xiaomi, mesmo não estando no mercado nos Estados Unidos, ficou com a terceira posição no ranking.

O que rolou

De acordo com o levantamento, a Samsung lidera o ranking mundial de vendas de smartphone com uma participação de mercado de 20,8%. Ela deixou a Apple para trás com uma participação de 17,3%.

Isso ocorre em meio a um reaquecimento do mercado após a pandemia de covid-19, com vendas de celulares aumentando em 7,8% frente a 2023 e chegando a 289,4 milhões de unidades no primeiro trimestre deste ano.

No entanto, de acordo com o IDC, o forte crescimento das marcas chinesas ainda obrigará Samsung e Apple a diversificar mais seu portfólio.

Fechando o top 5 no ranking- com grande crescimento frente a 2023 - temos as chinesas. A Xiaomi conquistou o terceiro lugar, com participação de 14,1%. A Transsion (responsável por TECNO, itel, Infinix) ficou em quarto lugar. A OPPO no quinto posto.

Confira o ranking

1. Samsung

Remessas: 60,1 milhões de celulares

Participação de mercado: 20,8%

2. Apple

Remessas: 50,1 milhões

Participação de mercado: 17,3%

3. Xiaomi

Remessas: 40,8 milhões

Participação de mercado: 14,1%

4. Transsion

Remessas: 28,5 milhões

Participação de mercado: 9,9%

5. OPPO

Remessas: 25,2 milhões

Participação de mercado: 8,7%

Outras empresas

Remessas: 84,7 milhões

Participação de mercado: 29,3%

Total:

Remessas no período: 289,4 milhões

Participação de mercado: 100%