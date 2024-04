BBB 24: Davi, Isabelle e Matteus são os finalistas da edição

Alane foi a última eliminada do BBB 24 (Globo) com 51,11% dos votos. Ela disputou o Paredão contra Isabelle, que recebeu 46,66% dos votos e Matteus, que recebeu apenas 2,23%. Ao todo, o Paredão recebeu 187.957.364 votos.

Após sua saída, os finalistas da edição foram definidos.

Davi

Davi foi o integrante masculino escolhido pelo público para entrar na casa, vindo do chamado 'Puxadinho', com 60,94% dos votos.

Ele sempre contou que desejava entrar no BBB 24 para realizar o sonho de ser médico. Durante sua estadia na casa mais vigiada do Brasil, o brother ganhou uma bolsa para estudar medicina numa faculdade privada. Além disso, ganhou prêmios como R$ 100 mil em uma das últimas provas do Líder e um carro 0 km na prova que o levou direto para a final do reality.

Davi foi um dos brothers a mais participar de Paredões, tendo o encarado oito vezes antes da final. O baiano teve inúmeros embates durante a edição, sendo os maiores com Wanessa Camargo, MC Bin Laden e Yasmin Brunet.

BBB 24: Davi vence Prova do Finalista e caminhonete Imagem: Reprodução/Globoplay

Isabelle

Isabelle é cunhã-poranga do Boi Garantido. A sister ficou famosa por representar o boi vermelho e branco do Festival Folclórico do Parintins, no Amazonas.

No BBB, "Cunhã" conseguiu fazer amizades com diferentes grupos e não travou nenhum embate significativo, embora tenha participado de um desentendimento com Lucas e MC Bin Laden. Perto da reta final do programa, a sister ficou mais próxima do grupo Fadas. Seu maior aliado dentro do jogo sempre foi Davi, embora os dois não falassem muito sobre o jogo de cada um.

Com poucas movimentações em termos de jogo, Isabelle chegou a ganhar uma prova do Líder em dupla com Beatriz, mas deixou a amiga ficar com a liderança, levando R$ 40 mil para casa.

Não ganhou nenhuma prova do Anjo e enfrentou a berlinda seis vezes, inclusive ao lado de Davi. Na reta final do programa, engatou um breve romance com Matteus.

BBB 24: Isabelle em noite de eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

Matteus

Matteus entrou no BBB como estudante de engenharia agrícola, natural de Alegrete (RS). Ele se descreveu, na sua introdução, como um homem "de bom coração e sensível", o que provou ser durante os momentos mais emotivos do reailty.

Viveu o primeiro romance da edição com Deniziane, que terminou antes da sister ser eliminada, após ele retirar a barba que usava. Mais recentemente, começou um novo lance com Isabelle.

Entre os finalistas, foi o brother que menos enfrentou o Paredão, mas seu talento para vencer provas é inegável. Com duas vitórias como Líder e cinco provas do Anjo, Matteus bateu o recorde de toda a história do reality, como o brother que foi Anjo por mais vezes.

Imagem: Reprodução/Globoplay

