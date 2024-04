Pitel, do 'BBB 24', revela reação do namorado sobre relação com Lucas Buda

A relação de Pitel com Lucas Buda no Big Brother Brasil 24 foi um dos grandes tópicos desta edição. Eles não chegaram a ter um envolvimento romântico no programa, mas para Buda, a relação com Pitel causou o fim do seu casamento com Camila Moura.

Em entrevista para o jornal O Globo, Pitel explicou sua relação com o colega de confinamento. "É uma coisa de muita admiração. Acho ele um cara inteligentíssimo. Era amizade e carinho", declarou.

"Sinto muito que as pessoas entenderam de uma forma completamente diferente. Não sei o que foi passado, o que elas viram. Só posso responder por mim, né? E não era isso que eu sentia lá dentro. Eu sempre senti muita amizade".

Enquanto os brothers ainda estavam na casa, Camila Moura chegou a entrar com um pedido de divórcio. "Fiquei assustada com os rumos que as coisas tomaram", revelou Pitel. "Mas aí já não cabia a mim nenhuma atitude. A minha atitude é justificar que não era isso que a gente sentia lá dentro".

Reação do namorado

Apesar dos problemas que Buda enfrentou, Pitel segue com o namorado, Weslley Toledo. Eles estão juntos há mais de 10 anos. "A gente conversou e ele disse que me conhecia e que sabia o que estava acontecendo. Ele falou: 'A gente se conhece há 10 anos, eu sei quem você é, eu sei o que eu assisti e sei que não era. Então nada do que me dissessem, do que aparecesse na internet, teria peso na nossa relação, porque eu sei quem você é'", contou a ex-sister.

"Ele é uma pessoa que ele não gosta de se expor. Minha mãe e minha irmã incentivaram ele a falar sobre, mas ele disse: 'Não foi eu que escolhi estar no BBB e estar nos holofotes. Foi ela que escolheu, então quando ela sair ela vai explicar o que ela sentiu'".