Andréa Beltrão é destaque no 1º capítulo de 'No Rancho Fundo'

Na segunda-feira (15), foi ao ar o primeiro capítulo da novela "No Rancho Fundo" (Globo). Com isso, o folhetim ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

O que aconteceu

"No Rancho Fundo" foi um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Pelo primeiro capítulo dá pra ver que 'No Rancho Fundo' é uma novela simpática, mas extremamente anacrônica. Eles jantando a luz de velas em 2024 é surreal! Estaria tudo certo se fosse uma novela de época, mas não é o caso. Muito estereótipo!", analisou um telespectador.

Andréa Beltrão foi muito elogiada. "A diferença de uma pra outra, Andrea Beltrão artista versátil!", disse uma fã ao comparar Zefa com a personagem da atriz na novela 'Um Lugar ao Sol". "Na primeira cena a Zefa entregou estilo, deboche e um cruzado de direita em um homem tonto. Protagonista moral de 'No Rancho Fundo'", disse outro. "Maravilhosa", elogiou um terceiro.

Em certo momento do 1º capítulo, Zeofa Leonel contracena com um espantalho e alguns internautas fizeram uma relação com outra personagem de Andréa Beltrão. "30 anos depois de 'Mulheres de Areia', Andréa Beltrão contracenando com um espantalho novamente", relembrou um usuário do X (antigo Twitter). "Andréa Beltrão revivendo os tempos de 'Mulheres de Areia'", escreveu um segundo.

Outros atores veteranos, como Mariana Lima e Alexandre Nero, também agradaram o público. "Como é bom ver Mariana Lima nas novelas. Ela como Tia Salete não lembra em nada a Ilana de 'Um Lugar ao Sol'", elogiou um telespectador. "Alexandre Nero é bom demais, né", escreveu outro internauta.

