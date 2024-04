Jojo Todynho admite que assédio dos homens aumentou após emagrecer

Jojo Todynho, 27, admitiu que o assédio masculino aumentou após emagrecer quase 50 kg, mas ressaltou que não dá chance para esses homens.

O que aconteceu

Todynho contou que as mensagens em seu direct no Instagram aumentaram. "Isso é muito engraçado, ninguém achou que eu iria mudar e eu mudei. E hoje vejo assim como as coisas são, os directs que os homens mandam, as coisas que falam, aí fico pensando 'engraçado, nunca deram confiança, agora estão de gracinha pra cá?' Tô fora!", declarou em entrevista ao Vaca Cast.

A cantora explicou que não é "fruta de feira" para "todo mundo botar a mão". "Barraqueira, sim. Vagabunda, jamais. Daqui a pouco estou igual fruta de feira que todo mundo bota a mão? Não, meu amor. Tava aí não deram confiança, agora querem fazer graça? Tô fora!".

Contas verificadas também mandam mensagens, mas ela ignora. "Tem aquele negócio de solicitação, vários verificadinhos... Não quero, porque senão daqui a pouco vai sair a nota no jornal 'Jojo tá pegando fulano, cicrano'. Não quero [esse tipo de nota]".

Jojo Todynho já perdeu 47 kg após mudar sua rotina e se tornar fitness. Recentemente, a artista chegou a receber a proposta de um fã para menage, mas recusou.