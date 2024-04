Gil do Vigor chora com reação de Alane à eliminação do BBB 24

Alane foi a última eliminada do BBB 24 (Globo), e chorou muito ao sair, chegando a se bater. Gil do Vigor se pronunciou em suas redes sociais, pedindo empatia após o episódio.

O que aconteceu

Alane chorou muito após o anúncio de sua eliminação. Ela se bateu, disse que era péssima, pediu desculpas e disse estar muito envergonhada.

A sister foi consolada por Tadeu ao sair da casa, e ainda tem a preocupação dos brothers do top 3.

Gil do Vigor se emocionou com a cena e pediu empatia a seus seguidores.

Gil: "Sentir isso é muito ruim, porque você se sente ruim, mal. E ver essa menina fazer isso, falar isso... Ela não é uma pessoa ruim. Como a pressão, como as coisas são difícieis. Não, Alane, não fica assim, menina! É que a internet julga, a internet critica, a internet ataca. E é assim que a gente fica, a gente fica achando que tem que ser perfeito toda hora. Gente, por favor, vamos ter empatia!

