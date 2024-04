'Fiquei até lisonjeada', responde ex-BBB Giovanna Lima a fã sobre ser uma mulher trans

Giovanna Lima, ex-participante do Big Brother Brasil 24, abriu uma sessão de perguntas no Instagram, na última sexta-feira, 12. Durante essa interação, um fã teve a curiosidade de perguntar se a nutricionista era uma mulher trans.

"Gente, sinceramente, eu não sei de onde isso surgiu, por que surgiu e quem que inventou isso. Sei lá", disse a ex-sister. "Enfim, não importa também, né? Mas eu fiquei até lisonjeada, viu? Porque o que eu conheço de trans maravilhosa, meu filho. Empoderadas, lindas e belas. Se vocês estão me achando linda e bela, para mim, está tudo ótimo, está tudo certo".

Namoro com MC Binn

Em entrevista à Rádio Globo, o cantor e compositor, que recentemente abandonou o seu antigo nome artístico, MC Bin Laden, revelou que ele e Giovanna estão se conhecendo melhor. "Tá caminhando. Falei pra ela: 'se tivesse oportunidade, eu ia lutar pra ficar com ela, ter a oportunidade de conversar melhor e tal'. E aí o Tadeu já deu a deixa: '[Ela] tá no Rio!'. Tadeu me fortaleceu!", contou.

Questionado sobre se teria um relacionamento mais sério com a ex-sister, Binn disse que teria interesse, mas com uma condição: "É, tem que ser recíproco, né? Se ela quiser".

"Mas a gente está conversando, as coisas estão evoluindo. Tá favorável a situação. Se o 'bagulho' fluir, por mim, vai fluir... Já falei pra ela, eu encosto lá em BH, bato com almocinho com a sogra...".