Dieguinho: Alane tem potencial para virar a nova Grazi Massafera da Globo

Alane, 25, mal deixou o BBB 24 e já parece destinada a fazer sucesso na Globo. O desempenho dela no quadro do Bate-Papo BBB, em que os eliminados têm direito a 30 segundos para 'convencer' a emissora a contratá-los, foi muito elogiado em redes sociais como o X (antigo Twitter).

Dieguinho Schueng, apresentador do Central Splash, defende que é questão de tempo para a bailarina paraense ganhar seu primeiro crachá do plim-plim. "A Alane vai ser contratada pela Globo. Digo isso com base na determinação que essa menina tem. Ela tem uma cobrança consigo muito grande, mas é um talento impressionante."

Ele opina que, dos já sabatinados por Thaís Fersoza e Ed Gama, a recém-eliminada foi a que melhor se saiu no quadro da 'entrevista de emprego'. "A Alane foi o que fez melhor uso desses 30 segundos - sem gaguejar, sem titubear, direta. Com esse vídeo, ela ganhou contrato com a Globo! Alane tem o sonho de ser atriz, e já demonstrou estar absurdamente preparada para este papel."

Dieguinho destacou que o êxito artístico da paraense na Globo é visto como certo por muitos fãs do BBB. "Milhares de pessoas reconhecem também o talento da Alane. Há uma quantidade imensa de internautas dizendo [no X] que a Alane vai estar nas próximas novelas e vai ser a nova Grazi Massafera da Globo."

