Cheias de Charme: confira os resumos dos próximos capítulos (15 a 20/4)

No ar na faixa 'Edição Especial', a reprise da novela 'Cheias de Charme' entra em um momento importante nesta semana. As empreguetes finalmente vão dar a volta por cima.

Confira os resumos de 'Cheias de Charme':

Segunda-feira, 15 de abril

Rosário e Inácio se beijam e ela "delira" vendo Fabian. Rodinei questiona Brunessa e ela nega ter enviado a foto de Cida vestida de empregada. Rosário confessa que ficou desanimada por não poder publicar vídeo na internet. Rodinei conta para Cida que não foi Brunessa quem enviou fotos para Conrado. Cida conclui que foi Isadora quem enviou as fotos. Humberto recebe dossiê sobre Penha e manda detetive seguir Otto. Isadora assume que enviou foto e Conrado separa briga das duas. Cida quebra quarto e reclama de tratamento de família Sarmento, mas decide aceitar a oferta do cursinho. Elano faz discurso emocionante exaltando Penha na sua formatura. Rosário pede opinião de Tom sobre carreira e ele argumenta que não é para ela. Socorro serve suco com óleo de cozinha e todos reclamam. Conrado diz a Máslova que Isadora é perigosa. Cida lembra de formatura de Elano e vai até a casa de Penha.

Terça-feira, 16 de abril

Rodinei planeja reconquistar Cida. Inácio e Rosário conversam sobre abrir mão dos seus sonhos. Elano e Cida conversam como amigos. Sandro promete endireitar para reconquistar Penha. Sônia descobre que grafitaram muro da casa. Sônia explica a Ernani que é melhor Cida se acertar com Rodinei para não incomodar Conrado e Isadora. Elano se prepara para audiência e Penha se mostra apreensiva. Lygia fica em dúvida sobre depor contra Penha. Elano convida Rosário para testemunhar a favor de Penha e ela promete pensar. Humberto conta para Ariela que Otto já está no Rio. Cida e Rodinei pintam grafite na parede da mansão Sarmento. Penha encontra Sandro pedindo emprego para Voleide. Alejandro diz a Lygia que tem pena de Penha e e advogada se revolta. Chayene pede para Rosário mentir que ela é uma boa empregada, mas ela se nega e pede demissão. Kleiton mostra para Naldo clipe das Empreguetes e ele sugere fazer álbum com músicas. Rosário conta a Penha que vai depor a favor dela. Humberto leva Ernani e Conrado ao mesmo restaurante em que Otto está.

Quarta-feira, 17 de abril

Otto estranha abordagem de Ernani e conta estar distante do filho. Rosário chega em casa e Sidney conta que viu clipe e a incentiva, mas ela comunica que já desistiu de carreira. Ernani pressiona Conrado a falar a verdade sobre relação com o pai e anuncia ter proposta a fazer. Ernani e Conrado chegam a acordo. Humberto acredita que Ernani vai romper com Conrado. Imprensa aguarda julgamento de Chayene. Humberto apresenta fotos de Penha com agiota mas juíza impede uso. Ariela alfineta Isadora por Conrado não ter pedido ela em casamento. Sônia descobre que Conrado está rompido com pai. Rodinei encontra Cida no julgamento. Juíza não aceita depoimento de Rosário. Lygia depõe que deixou caso de Chayene por não considerar causa justa. Juíza condena Chayene a pagar indenização e cumprir serviço comunitário.

Quinta-feira, 18 de abril

Penha comemora sentença e Chayene humilha seus advogados. Ernani se revolta com a atuação de Humberto. Penha fala a Lygia que ela deveria agradecer por sair da casa dela e a advogada se questiona. Elano se chateia ao ver Cida com Rodinei. Laércio chama Chayene à reflexão por todos saírem da sua vida e ela dá um tapa nele. Rodinei e Cida conversam e ela nega beijo. Lygia desabafa com Alejandro e questiona por que não para empregada em casa; ele desconversa. Penha vê Sandro no seu quarto e o expulsa. Socorro descobre que Chayene está sem empregada e comemora. Laércio dispensa Socorro. Elano repreende Kleiton por trabalhar em clipe das Empreguetes. Ariela derruba café na roupa de Humberto e Isadora pede para Cida limpar. Kleiton entrega CD pra Gentil, que despreza. Otto e Máslova discutem.

Sexta-feira, 19 de abril

Brunessa vê Rodinei com Cida. Otto e Ernani se encontram, mas Conrado é assunto proibido. Brunessa rouba beijo de Rodinei e Cida vê. Elano interrompe audição de clipe e joga CD no lixo. Socorro vê e promete entregar para Chayene. Rodinei se desvencilha de beijo de Brunessa e diz que Cida é a mulher da sua vida. Conrado reclama de Ernani querer prendê-lo a Isadora. Tom comunica a Chayene que está perdendo shows e tem ideia de usar Rosário para limpar imagem da Chayene. Tom Bastos visita Rosário e a bajula para gravar uma música autoral. Inácio vê Rosário conversando com Tom e não gosta. Tom propõe a Rosário fazer um depoimento positivo sobre Chayene em troca de música ser gravada. Laércio encontra Socorro tentando invadir casa com DVD. Chayene vê clipe das Empreguetes e fica atônita. Sandro compra carro e Penha briga com ele por ter feito nova dívida. Rodinei leva Cida em casa, elogia a ex e ela fica reflexiva sobre ele e Conrado. Família Sarmento planeja jantar de noivado de Isadora, mas Conrado se mostra bravo. Tom descobre que clipe já está na internet e Chayene surta.

Sábado, 20 de abril

Conrado volta para casa e reclama da obrigação de casar. Um vizinho chama Penha de empreguete e ela não entende nada. Sônia surta ao ver clipe das Empreguetes e pede para Ernani demitir Cida. Ernani tenta acalmar Sônia e explica que não dá para tirar clipe das redes, além de temer ação trabalhista. Chayene reclama das Empreguetes terem usado suas coisas e promete vingança. Chayene vai até delegacia e pede prisão das Empreguetes

*As informações podem ser modificadas em função da edição da novela.