'A luta foi boa demais'; o discurso de Tadeu para tirar Alane da final

Alane foi a vigésima primeira eliminada do BBB 24 (Globo). Ela recebeu 51,11% dos votos na disputa contra Isabelle (46,66%) e Matteus (2,23%). Ao todo, o Paredão recebeu 187.957.364 de votos.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que Tadeu falou

Tadeu Schmidt começou o tradicional discurso citando as forças e fraquezas de cada um dos brothers. E, logo em seguida, anunciou Matteus como o segundo finalista do programa, ao lado de Davi.

Antes de eliminar Alane, o apresentador frisou que as duas sisters aproveitaram com intensidade os 98 dias na casa e que ambas tinha algo em comum, além da dança: o prazer em dar orgulho para suas respectivas mães.

Confira o discurso na íntegra

Agora precisamos saber: quem vai acompanhar Matteus e Davi na Final? Alane ou Isabelle? Duas representantes orgulhosíssimas do Norte do nosso país: Belém e Manaus, Pará e Amazonas, Carimbó e Toada, Tacacá e Tucumã, Rainha das Rainhas e Cunhã-poranga. Duas mulheres reconhecidas pela beleza.

As duas com a vida profundamente ligada à dança. Uma no balé, a outra no boi-bumbá. Daí vem a marca registrada das duas: uma levanta a perna, a outra lança sua flecha.

As duas tinham no BBB um sonho e viveram intensamente esses quase 100 dias. As duas viveram momentos tensos. Curiosamente, foi quase no mesmo cantinho do gramado que cada uma viveu sua discussão mais acalorada. O momento em que cada uma mostrou que não fugiria da briga. Alane viveu um número maior de embates.

Alane motivou um número muito maior de estalecadas e se tornou a favorita no Paredão. Hoje é o nono, quase um recorde histórico. Certo ou não, Isabelle mostrou personalidade pra manter o padrão de jogo solitário que escolheu, mesmo com tanta gente tentando convencê-la a fazer diferente. Inclusive seu maior aliado.

Cada uma construiu uma grande amizade aí dentro, daquelas que ultrapassam as fronteiras do jogo, com seus altos e baixos, como acontece em qualquer relação, mas cada uma nunca desistiu de seu grande parceiro. As duas foram o ombro amigo, ouvido atento, foram colo, foram norte.

E quer saber mais um lugar em que as duas mulheres se encontram quando são chamadas a falar de uma pessoa na vida delas? A mãe! É sempre a primeira pessoa que vem à cabeça. E ganhar esse prêmio pela mãe. Que vontade de dar orgulho a essa mãe tão amada.

Como se fosse possível qualquer coisa diferente. Mamãe Aline e mamãe Jaqueline certamente estão neste momento com o coração explodindo de tanto orgulho. Porque aquilo que elas sempre souberam, agora o Brasil inteiro sabe também, que as filhas delas são encantadoras, apaixonantes e merecem o mundo. Não é, Cunhã? Não é, Alane?

Hoje uma deixa o BBB. Faz parte do jogo. Mas a luta foi boa demais. Isabelle, hoje é você que vai pra Final do BBB. Alane, vem pra cá.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 243000 votos 58,91% Davi 17,23% Isabelle 23,86% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 243000 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash