BBB 24: Em meio à comemoração, Matteus e Isabelle se preocupam com Alane

Alane foi a última eliminada do BBB 24 (Globo), com 51,1% dos votos contra Isabelle e Matteus. A sister chorou muito, se bateu e disse estar envergonhada. Durante comemoração do top 3, os brothers se preocuparam com ela.

O que aconteceu

Alane chorou muito após o anúncio de sua eliminação, chegando a se bater. Matteus e Isabelle acalmaram a sister, que foi embora dizendo que queria sumir.

Alane foi recebida por Tadeus com palavras de consolo.

Durante a comemoração do top 3 da edição, com direito a champagne, Matteus e Isabelle demonstraram preocupação com a ex-sister.

Matteus: "Eu só tô preocupado com a Alane"

Isabelle: "Fiquei preocupada com ela"

Matteus: "Alane, tu é maravilhosa!"

Isabelle: "Ela vai chegar lá fora e vai ver como é amada. Ela é muito amada!"

Matteus: "Alane é uma pessoa incrível. 9 Paredões não é pra qualquer um. Ela passou por muitos embates, muito fortes, não é pra qualquer um"

Davi: "Fiqeui com medo quando ela começou a se bater. Mas lá fora ela vai ter todo o suporte"

Isabelle: "Sim, vão ajudar ela. Ela vai ver o quanto é amada, a vida linda que tem pra ela lá fora!"

