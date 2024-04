BBB 24: Alane reage à falas de Fernanda: 'Falaria com ela'

Alane foi a última eliminada do BBB 24 (Globo), com 51,1% dos votos. A sister reviu falas de Fernanda sobre ela, e ficou sabendo sobre uma torcida por uma amizade entre as duas.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A ex-sister viu elogios que Fernanda teceu a ela durante sua participação no Bate-Papo com o Eliminado. Ela também ficou sabendo que existe um 'shipp' das duas nas redes sociais.

Fernanda: '"Ela é muito inteligente, trabalha muito pra construir essa linha de raciocínio dela, e conseguir externar isso com muita naturalidade e segurança"

Ela também reviu sua briga com Fernanda e riu bastante.

Alane: "Fernanda é uma pessoa que... Eu falaria com ela"

A sister não lidou bem com sua eliminação num primeiro momento, chegando até a se bater após o anúncio de Tadeu Schmidt.

Enquete UOL BBB 24: quem você quer que vença a edição? Resultado parcial Total de 269875 votos 55,96% Davi 17,57% Isabelle 26,47% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 269875 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB do UOL no YouTube e nas redes sociais.

De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários:

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash