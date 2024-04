Após ganhar R$ 3 mi no BBB, Amanda diz ser difícil se manter milionária

A vencedora do BBB 23, Amanda Meirelles, afirmou que ser milionária é maravilhoso, mas que é difícil se manter nesse patamar de riqueza.

O que aconteceu

Meirelles disse ser difícil administrar o dinheiro para que possa se manter milionária. "A sensação de ficar milionária é maravilhosa, mas mais difícil que ficar milionária é se manter milionária. É muito difícil", declarou em entrevista ao Vaca Cast.

Ex-sister disse ser cobrada por não ostentar uma vida de luxo, mas ressaltou ter medo de perder a fortuna que adquiriu no reality. "Só quem não teve dinheiro sabe o medo de perder tudo de novo. Nunca fui uma pessoa deslumbrada. Eu nunca tive dinheiro, se eu for viver a vida que as pessoas querem que eu tenha [de luxo], acabou o dinheiro".

Amanda destacou que é uma pessoa "pé no chão", por isso não se incomoda com esse tipo de cobrança. "Eu sou uma pessoa muito pé no chão. Eu sei de onde eu vim. Meu medo de não ter dinheiro novamente é muito grande, então eu vou economizar. É lógico que quero sair de jatinho, viajar o mundo, comprar coisas caríssimas, mas eu vou fazer isso quando Deus abençoar e eu conseguir ainda mais dinheiro. Não vou bancar uma coisa que as pessoas esperam".

Ao vencer o BBB 23, Amanda Meirelles recebeu o prêmio final de R$ 2,88 milhões. Além desse valor, a médica também ganhou quase R$ 500 mil em prêmios.