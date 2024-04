Davi ensina como conquistar uma mulher: 'Massagem no pescoço'

No BBB 24 (Globo), Davi deu dicas para Matteus, Alane e Isabelle sobre como conquistar uma mulher.

O que aconteceu

O brother conversou com o trio sobre conquista. Ele começou falando que a pessoa amada deve receber uma massagem no pescoço após chegar em casa cansada.

Vai começar a aula, presta atenção! (...) O que o cara tem que fazer? Chegou de noite do passeio, a mulher foi dormir... Faz uma massagem no pescoço dela, faz aquele cheirinho no pescocinho, dá aquele beijinho na bochecha. Deixa ela dormir bem relaxada, bem tranquila. No outro dia de manhã, você acorda mais cedo, desce, prepara aquele café da manhã, aquela mesa bem arrumada, frita um ovo, faz uma banana, uma tapioca, bota um pão, queijo e presunto. E aí, sobe correndo, volta pra cama e volta a dormir. (...) Quando ela acordar, ela vai descer. Ela vai voltar [para a cama] para te agradecer: 'Meu Deus, meu amor!', e você vai estar lá: 'Sabia que você ia voltar' Davi

