Ludmilla vence processo contra DJ Marlboro que a acusou de plágio em música

A Justiça do Rio de Janeiro negou o pedido da produtora do DJ Marlboro para condenar Ludmilla por plágio. As músicas envolvidas na questão são "Essa é minha tara" e "Vem amor bate e não para".

Na sentença, o juiz mencionou um "festival de vulgaridades colocadas nas letras em questão", mas descartou qualquer tipo de cópia entre as produções após análise das composições.

O que aconteceu

Juiz não viu plágio. Na sentença, a qual Splash teve acesso, o juiz afirma que "as letras de ambas possuem sentidos e contextos diferentes e não se assemelham em nada". Ele ainda fez uma comparação entre as duas canções para justificar sua posição.

Análise da letra. Segundo o juiz, a canção de Ludmilla mostra um eu lírico com saudades. "O eu lírico, então, dirigiu-se até a casa de Mateus e lá, ao que tudo indica pela letra, tiveram alguma espécie de relação sexual, na qual Mateus e o eu lírico fazem sexo oral", analisa o documento.

A música da autora, por sua vez, não descreve nenhuma história de fundo; que são alternância de frases típicas de uma possível relação sexual acontecendo, na qual o eu lírico feminino, com alguma espécie de fantasia sadomasoquista, pede "tapa na cara.

Juiz, na sentença do processo

Justiça também não viu prejuízo aos envolvidos. "Não houve qualquer prejuízo à exploração normal da obra, que continua sendo encontrada para execução nas mais variadas plataformas, não há que se falar em qualquer prejuízo à autora, seja ele de ordem moral ou material."

Ressalte-se que não se está discutindo aqui a melodia das músicas (se é que existem), mas apenas e tão somente a obra escrita, que, como dito, não se assemelham de forma cabal para se afirmar textualmente que houve plágio no caso dos autos.

Juiz, na sentença do processo

Danos morais e materiais. Ainda de acordo com o documento, a Link Records Produções e Entretenimentos Ltda pedia indenização por perdas, danos morais e materiais para a cantora Ludmilla e a Warner pelo suposto plágio.

Procurados pela reportagem, Ludmilla e DJ Marlboro ainda não se pronunciaram sobre a decisão. O espaço segue aberto e, em caso de retorno, será atualizado.