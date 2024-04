Iza e Yuri Lima esperam bebê; namoro com jogador do Mirassol começou online

Iza, 33, está grávida de três meses do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com Yuri Lima, jogador do Mirassol. Relembre a história do casal.

Começo no Instagram

Antes de conhecer Yuri, a cantora foi casada durante 4 anos com o produtor musical Sérgio Santos. Eles se separaram em 2022.

O jogador foi quem teve a iniciativa, ao mandar uma DM para a artista no Instagram. Iza deu atenção ao perceber que ele era uma pessoa discreta, e não pararam mais de se falar.

Casal discreto

Em fevereiro de 2023, o casal assumiu o relacionamento, e Yuri publicou a primeira foto com a cantora, e legendou: "Dona de mim", fazendo referência à música de Iza.

Desde então, Iza e Yuri compartilham alguns momentos juntos nas redes sociais, mas são um casal discreto. Em setembro do ano passado, o jogador prestigiou a namorada durante sua apresentação no The Town.

Nesta sexta-feira (12), a cantora fez uma live e exibiu a barriga pela primeira vez. Grávida de três meses, Iza falou da nova fase em sua vida. "Estou em êxtase. Sempre tive o sonho de ser mãe. É uma coisa que faz parte da minha vida, não sei muito bem o porquê, mas me acho extremamente maternal com a minha equipe, minha família, meus amigos".