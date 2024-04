'Fortuna': Ostentação em série sobre bilionários choca até mesmo a produção

A série de comédia "Fortuna", do Apple TV+, chegou à segunda temporada e acompanha a história da bilionária Molly, interpretada por Maya Rudolph. Ao longo dos episódios, somos apresentados a diferentes extravagâncias impensáveis de pessoas ricas, como iates tão grandes que não podem navegar na costa norte-americana e mansões de mais de R$ 1 bilhão.

Uma das coisas mais malucas para mim foi filmar nessa casa que estava listada pelo valor de US$ 250 milhões [cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual], e quando você anda pela casa, fica impressionado com o tamanho.

Matt Hubbard, coprodutor e cocriador de 'Fortuna', em entrevista a Splash

A casa alugada para as gravações se chama The One ("a primeira", em português) e tem seis piscinas, uma boate, uma pista de boliche, uma sala de doces, um bar apenas para sucos e um heliporto. "É lamentável existir uma mansão como essa e ninguém mora lá, está vazia", disse Hubbard.

Com uma fortuna pessoal de US$ 20 milhões, Maya Rudolph também se chocou ao conhecer a casa. "Milhões de dólares podem comprar qualquer coisa que eles quiserem, haja apenas um poço interminável de ideias de coisas estranhas para ver", disse a protagonista a Splash.

Casa de 'Fortuna' tem uma sala de doces Imagem: Divulgação/ Apple TV+

A legitimidade da série ao mostrar o mundo dos bilionários era a maior preocupação da produção. "A série mostra um nível de riqueza que algumas pessoas não conseguem imaginar e nunca experimentarão na vida", explicou o coprodutor e cocriador Alan Yang.

O iate escolhido para aparecer na primeira temporada precisou ser feito por computação gráfica, pois era tão grande que a marinha dos Estados Unidos não permite que ele entre em território americano. "Não temos bilhões de dólares para filmar essa série, embora a Apple tenha nos fornecido os recursos que precisávamos. Então, filmamos em uma parte da casa como se fosse o interior do barco."

Barco que apareceu em 'Fortuna' precisou ser feito em computação gráfica Imagem: Divulgação/ Apple TV+

Inspiração

Em "Fortuna", Molly se divorcia do marido bilionário ao descobrir que ele a traía. Na divisão pós-casamento, ela fica com uma fortuna de US$ 84 bilhões.