Fabi Justus ganha 'segundo aniversário' após etapa decisiva de tratamento

Fabiana Justus compartilhou em seu Instagram uma surpresa que ganhou das amigas: um vídeo de parabéns. A filha de Roberto Justus comemorou, no último dia 9 de abril, que sua nova medula "pegou" após o transplante. A influenciadora foi diagnosticada com leucemia.

O que aconteceu

Presente das amigas. Fabiana Justus compartilhou nos stories um vídeo feito pelas amigas, em que elas cantam "parabéns para você" para ela. Entre elas, é possível ver a atriz Luma Costa, a apresentadora Ticiane Pinheiro e a empresária Carol Celico.

Vocês são demais, não dá para acreditar. Tô emocionada.

Fabi Justus, nos stories do Instagram

Fabi Justus nasceu em setembro. Porém, no último dia 9 de abril, ela comemorou "seu renascimento" depois do transplante de medula ao qual foi submetida no final de março ter sido um sucesso.