Eduardo Leite, governador do RS, declara torcida a Matteus no BBB 24

Eduardo Leite (PSDB), governador do Rio Grande do Sul, declarou torcida para o gaúcho Matteus no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

O político publicou um vídeo, neste domingo (14), apoiando o jogador na casa. Com Isabelle e Alane, Matteus enfrenta o último Paredão do BBB antes da grande final na terça-feira (16).

Leite começou dizendo não ter tempo para acompanhar o programa, mas saber do que acontece no reality: "Pessoal, muita gente acompanha o Big Brother Brasil e, mesmo quem não acompanha, como eu, que não consigo nem ter tempo para poder acomapanhar, acaba sabendo o que está passando lá, porque está nos sites de notícia, nas redes sociais."

Depois, o governador do Rio Grande do Sul pediu para votarem pela permanência de Matteus no BBB 24.

Uma coisa que a gente sabe é que tem um gaúcho representando bem o Rio Grande lá dentro, mostrando a nossa cultura, mostrando o amor pela nossa terra. O Matteus está chegando muito pertinho da final e passa por um Paredão que vai definir se ele permanece lá ou não. Então, ficam conclamados, convocados os gaúchos para poder garantir a permanência do Matteus, levar o Rio Grande do Sul junto com ele até a final do Big Brother Brasil e, quem sabe, assim, esperamos com a vitória dele, mostrar um pouco mais a nossa cultura e do quanto os gaúchos são apaixonados pelo Rio Grande. Eduardo Leite

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 21º Paredão e tirar da final do programa? Resultado parcial Total de 3920814 votos 45,36% Alane 52,03% Isabelle 2,61% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3920814 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash