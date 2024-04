BBB 24: Bia 'vende' viseira de Fernanda e debocha da ex-sister

Beatriz, eliminada no 20º Paredão do BBB 24 (Globo), precisou "vender" a icônica viseira usada por Fernanda.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A paulista participou do MesaCast BBB e, durante dinâmica no programa, precisou fazer um anúncio publicitário para diversos itens que marcaram o programa — dentre eles, a viseira de Fernanda, com quem a sister viveu atritos na casa. Bia aproveitou para debochar da carioca.

Beatriz: "Vem comprar a viseira da Fernanda! O que seria dos espertos se não fossem os otários. A nova viseira!".

Ed Gama, um dos apresentadores do programa, apontou: "Ainda deu uma indireta para a Fernanda".

Enquete UOL BBB 24: quem você quer eliminar no 21º Paredão e tirar da final do programa? Resultado parcial Total de 3329473 votos 46,93% Alane 50,27% Isabelle 2,80% Matteus Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3329473 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash