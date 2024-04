Maiara, Frota, Maíra Cardi: as cirurgias íntimas dos famosos brasileiros

As cirurgias íntimas são cada vez mais comuns entre os famosos brasileiros. É o caso, por exemplo, da cantora Maiara. Ela contou que fez uma ninfoplastia após perder peso.

Nunca contei isso, mas vou abrir aqui, em rede nacional, no seu programa. Fiz o processo de ninfoplastia, que é uma cirurgia íntima. Fiz pelo excesso de pele, tinha perdido muito peso. No final das contas, vi que fisiologicamente foi a melhor coisa. Maiara, no Sabadou com Virgínia (SBT)

Maiara não está sozinha. Veja outros famosos que realizaram procedimentos íntimos:

Wagner Santiago é ex-BBB e criador de conteúdo para plataformas adultas Imagem: Reprodução/Instagram

Ex-BBB Wagner Santiago, 40, que realizou uma cirurgia para aumentar o pênis. "Esse método harmoniza a região da genitália masculina, e procurar o médico é um autocuidado. Por que não vestir uma roupa e se sentir confortável, feliz ali com o volume, poder ir para uma academia, praia, uma piscina sem precisar se esconder, passar vergonha", explicou o ex-BBB, em relato ao programa A Tarde é Sua (Rede TV!).

Maíra Cardi em entrevista ao programa "Hora do Faro" Imagem: Reprodução / Record TV

Maíra Cardi contou que se submeteu a uma ninfoplastia para reduzir os pequenos lábios vaginais. Durante participação no programa A Hora do Faro, em 2022, ela revelou ainda que fez peito e culote e que não tem problemas em fazer cirurgias.

"Fiz peito e fiz culote, tenho zero problema em falar sobre cirurgia. E xexe** também fiz, pode falar? Uma recauchutada, pra dar uma rejuvenescida", declarou.

Deolane Bezerra participou de 'A Fazenda' Imagem: Reprodução/Instagram

Deolane Bezerra foi mais uma que buscou rejuvenescer a vagina por meio de intervenção cirúrgica. Em 2021, Bezerra realizou a ninfoplastia — segundo relatou, a vagina ficou "nenenzinha".

"Galera, só não vai ter foto do antes e depois. Mas garanto para vocês, [fica] 'nenenzinho. Não percam tempo, vão ajeitar as coisas de vocês", disse em tom de encorajamento aos seus seguidores.

Tiago Piquilo participou de A Fazenda em 2021 Imagem: Reprodução/PlayPlus

O cantor sertanejo Tiago Piquilo virou assunto e foi alçado à notoriedade nacional em 2021 após falar abertamente sobre a faloplastia, procedimento que fez para aumentar o comprimento e o diâmetro do pênis.

"É um procedimento que é possível sim o aumento e espessura, mas eu não disse em nenhum momento se fiz um ou os dois", declarou ele na ocasião em entrevista ao UOL.

Geisy Arruda fala abertamente sobre procedimento íntimo Imagem: Cauê Garcia/CG Comunicação

Geisy Arruda falou abertamente sobre a cirurgia íntima e afirmou que o procedimento ajudou a superar inseguranças que tinha em relação ao sexo e à forma como via a si mesma.

"É uma cirurgia que fiz por estética, mas na hora do sexo, de usar um biquíni ou uma calça apertada, tinha muita vergonha do volume. Mudou minha vida", contou.

Alexandre Frota no Estúdio UOL Imagem: Daniela Toviansky/UOL

Alexandre Frota fez mudanças no pênis por questão de saúde. O ex-ator pornô buscou ajuda profissional após perceber que a genitália passou a ganhar uma curvatura suspeita e foi diagnosticado com a doença de Peyronie, que pode provocar deformidades no pênis.

Na ocasião, Alexandre Frota pontuou que o procedimento cirúrgico ocorreu bem, e ele não precisou fazer uso de prótese na região.

Ângela Bismarchi, agora teóloga, em sua formatura na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro Imagem: Zô Guimarães/UOL

A ex-modelo Ângela Bismarchi recorreu à cirurgia íntima em 2012 para reconstruir o hímen, pois, segundo ela, era "para agradar o marido e voltar a ser virgem". Posteriormente, Bismarchi disse em entrevista ao Extra que o rompimento do hímen não doeu e ressaltou ter sido melhor que da primeira vez.

Jorge Kajuru em entrevista ao UOL Imagem: UOL

Jorge Kajuru passou por uma intervenção no pênis para implantar uma prótese que aumentou o órgão — a revelação foi feita por ele mesmo em 2012 e, na época, admitiu que se sentiu bem mais à disposição após a cirurgia.

Kajuru recorreu ao método por questões de saúde, após contrair uma bactéria que se instalou em sua próstata e comprometeu a vida íntima do político.

A modelo Andressa Urach Imagem: Reprodução/Instagram

Andressa Urach já foi adepta de alterações estéticas no corpo. A ex-membro da Universal e ex-vice-Miss Bumbum relatou já ter se submetido a uma cirurgia para reduzir o tamanho dos lábios da vagina.