Anitta celebra encontro com Mariah Carey: 'Minha cantora favorita no mundo'

Anitta encontrou Mariah Carey na noite deste sábado (13), e se emocionou ao lembrar da importância da cantora na sua história.

O que aconteceu

Anitta postou uma foto ao lado de Mariah e da tia, Marcia Macedo e contou que foi ela quem lhe mostrou as músicas da cantora. "Minha primeira lembrança sobre música é com elas duas. Minha tia me apresentando sua maior ídolo. Desde então meus fins de semana se resumiam a ir pra sua casa escutar os CDs da Mariah Carey que eu não tinha dinheiro pra comprar."

A artista encontrou Mariah nos bastidores de um show, e comemorou poder assisti-la ao vivo. "Minha cantora favorita no mundo e a pessoa que me apresentou a ela. Nunca em meus maiores sonhos imaginaria poder estar no seu show, menos ainda sendo recebida pela sua equipe maravilhosa, menos ainda apresentando minha tia pra ela. Mariah nos recebeu com tanto amor."

A cantora afirmou que ficou muito emocionada durante o show. "Chorei durante o show pensando o quanto que minha vida é abençoada, quantos sonhos minha carreira me ajudou a realizar. Pensava: e se eu tivesse desistido naquela dificuldade? Não estaria aqui hoje, nem no show, nem no camarim e nem nas várias outras oportunidades lindas que a vida tem me dado. Minha tia voou do Brasil pra Vegas só pra ver nossa Diva 2 noites seguidas, e eu pude proporcionar esse momento de gratidão a ela, valeu cada minuto."