Ana Castela dança música de MC Daniel e funkeiro elogia: 'Sem palavras'

Ana Castela gravou um vídeo dançando "Entra na Defender", música de Luan Pereira em parceria com MC Daniel. "Rumo ao top 1", escreveu a cantora se referindo a música que atualmente ocupa o terceiro lugar entre as mais ouvidas no Brasil pelo Spotify.

O que aconteceu

MC Daniel elogiou a performance da artista. "Você é luz. Sem palavras, Aninha. Deus continue guiando seus passos. Rumo ao top 1."

O cantor sertanejo Luan Pereira também agradeceu a divulgação da música no perfil de Ana Castela. "Te amo demais. Você é a melhor do mundo todo".

Ana Castela esteve neste sábado (13) na 51ª edição da Expoagro onde gravou vídeo dançando a música de MC Daniel.