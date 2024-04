Fe Paes Leme e Gagliasso afastados: amizade já teve tattoo, novela e ciúme

Fernanda Paes Leme, 40, usou suas redes sociais no sábado (13) para desejar feliz aniversário para Bruno Gagliasso, 42. No texto, ela revela que os dois estão afastados no momento.

Amizade de mais de 20 anos

Os dois se conheceram em 1998, quando a atriz foi morar no Rio para viver Patty no seriado "Sandy & Júnior". "Conheci o Bruninho há muitos anos porque ele namorou uma amiga minha. Aí me mudei para o Rio por causa do seriado 'Sandy & Junior' e a família dele me acolheu, principalmente na hora das refeições. Ele era uma das minhas poucas referências na cidade", disse ela ao site Glamourama.

Na mesma entrevista, Paes Leme falou sobre a tatuagem que os dois fizeram juntos: "Um dos momentos mais marcantes foi quando a gente tatuou 'sincronicidade', que é o que significa nossa amizade. Muitas vezes ele está pensando em mim e eu também estou pensando nele".

Em 2004, Bruno e Fernanda estiveram no elenco da novela "América" (Globo). Na produção, que atualmente está em reprise no canal Viva, ele vivia Júnior, personagem que se descobria gay durante a trama, e ela deu vida a Rosário, uma imigrante ilegal nos Estados Unidos.

Bruno Gagliasso e Fernanda Paes Leme na novela 'América' Imagem: Reprodução/Globoplay

Durante o podcast Quem Pode, Pod, a apresentadora disse que largou um date para ir ao velório da avó do amigo: "Lembro que estava em um date. Consegui ficar com um cara que eu era muito a fim um dia antes do enterro da avó do Bruno. Consegui ficar com ele na volta para casa. A gente tinha saído junto e se beijou na volta. Estava com aquela sensação de 'meu Deus! É hoje!'. Quando cheguei na porta do prédio, já eram 4h30 da madrugada, e falei: 'Não vou conseguir transar hoje. Tenho que ir ao velório da avó do meu melhor amigo'. Obviamente, deixei de ter uma noite de amor para ir ao velório da avó do Bruno. Larguei o boy. Tinha que estar com meu melhor amigo."

Em 2020, Bruno declarou sua amizade por Fernanda em uma postagem nas redes sociais. "Uma amizade longa e verdadeira, feita de uma energia linda de cumplicidade e companheirismo. O abraço da foto eu vou ter que ficar devendo esse ano. Coisas da vida... Mas logo tudo vai passar e estaremos juntos novamente", escreveu na ocasião.

Amizade estremecida por causa de Ewbank

Quando Gagliasso engatou um namoro firme com Giovanna Ewbank, a loira sentiu muito ciúme da melhor amiga do amado. "Fiquei muito insegura, e comecei afastá-la do Bruno por conta da minha insegurança. Bruno, que sempre amou a Fernanda mais que tudo, começou também a se afastar, porque sabia que me fazia mal", contou a esposa de Bruno em seu podcast.

Fernanda respondeu contando que nunca ficou magoada com Giovanna, mas sim com Bruno: "A minha mágoa nunca foi dela, porque ela não era minha amiga. A minha mágoa foi dele [Bruno], porque ele que era meu amigo e não bancou minha amizade. Isso me deixou mal, chateada."

Paes Leme chegou a ser desconvidada como madrinha de casamento dos dois por causa do ciúme da esposa. "Não tive a maturidade que eu tenho hoje pra ter você [Fernanda] na minha vida com ela [Giovanna]. Peço perdão. Eu te amo pra caralh* e na época eu não tinha maturidade para entender isso", se desculpou o ator durante o Quem Pode, Pod.

Companheiras de trabalho

Depois disso, os amigos se reaproximaram, Giovanna e Fernanda também se tornaram amigas e hoje em dia são companheiras de trabalho. Elas apresentaram juntas, por 55 edições, o podcast Quem Pode, Pod. Bruno Gagliasso foi o primeiro convidado da atração.

Em dezembro de 2023, Fernanda, que está grávida, decidiu deixar a apresentação para ter mais tempo para a família. "Hoje chega ao fim uma fase muito importante para mim profissional e pessoalmente. O Quem Pode, Pod foi um lugar para eu aprender muito, evoluir, me divertir, conhecer e redescobrir pessoas especiais. Aqui eu acertei, errei, virei meme, brilhei, com certeza. Eu refleti muito sobre questões muito sérias, viralizei e também aprendi a olhar mais para dentro", falou em sua despedida.

Mas a parceria profissional entre as duas continua em um programa do canal GNT. As amigas estarão no comando do Quem Não Pode se Sacode, que tem estreia marcada para 23 de abril. A atração terá plateia e receberá, a cada episódio, três convidados que vão participar de dinâmicas que servirão de porta de entrada para conversas divertidas e reveladoras.

Distantes novamente

Fernanda Paes Lemes e Bruno Gagliasso em momento juntos nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram

No sábado (13), Paes Leme contou para seus seguidores que ela e Bruno estão afastados: "Por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Temos muita história e queria que esse dia seguisse dele!".

Mas ela afirma que não houve nenhuma briga: "Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por que... Ou não também. E está de coração, tudo bem."