Alane se diz 'apavorada' com Paredão do BBB 24: 'Não me contento com isso'

Alane fez um desabafo durante o Raio-X desta manhã no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A sister, que está no último Paredão, confessou estar com medo e pediu votos.

Alane: "Gente, eu tô aqui no limite de tanta lágrima que cai do meu olho. Tô falando sério com vocês. Eu tô apavorada, de verdade. Me dói muito a possibilidade de esse ser meu último Raio-X, e eu espero do fundo do meu coração que não seja".

Alane: "Eu amo cada pedacinho dessa casa, amo estar aqui com todas as minhas forças, e eu vou fazer o que for preciso para continuar realizando o meu sonho. E só vocês, Deus e Nossa Senhora de Nazaré podem me ajudar a continuar realizando o meu sonho".

Alane: "Eu fico muito grata de ter chegado até aqui, mas eu quero muito mais. Eu não me contento com isso ainda. Eu quero muito mais! Eu conto com vocês do fundo do meu coração. Por favor, votem pra eu ficar".

